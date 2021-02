XETRA-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol Deutschland: TOTB, Euronext Paris-Ticker-Symbol: FP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (09.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol Deutschland: TOTB, Euronext Paris-Ticker-Symbol: FP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: TTFNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Total habe für das Schlussquartal 2020 ein um 25% (vs. Q3 20) höheres bereinigtes operatives Ergebnis gemeldet. Das Unternehmen habe seine Kohlenwasserstoffproduktion um 5% gegenüber Q3 20 steigern können (Ölproduktion: +4%) und von den gestiegenen Öl- und Gaspreisen profitiert. Infolgedessen habe das Segment Exploration und Produktions ein operatives Ergebnis um 33% gegenüber Q3 20 gesteigert. Die Auswirkungen des geringeren LNG-Absatzes (-6% ggü. Q4 19) hätten durch den 20%-igen Anstieg der Stromproduktion nicht ausgeglichen werden können.Infolgedessen sei das Betriebsergebnis des Gas- und Stromsegments um 68% gegenüber Q4 19 gesunken. Obwohl die Raffineriemargen in Q4 unter Druck geblieben seien, habe Total von stärkeren Margen bei chemischen Produkten profitiert, wodurch sich das Ergebnis des Segments Refining & Chemicals (USD 170 Mio.) im Vergleich zu Q3 20 (USD -88 Mio.) verbessert habe. Das operative Ergebnis des Segments Marketing sei mit einem Beitrag von USD 332 Mio. inmitten von Sperrungen robust geblieben. Total habe beschlossen, die Quartalsdividende bei USD 0,66 je Aktie zu belassen.Ausblick 2021: (1) Ölpreis bleibe über USD 50/bbl, Ölproduktion vergleichbar mit 2020,(2) Absatzmenge von LNG wachse 2021 um 10%, (3) Raffineriemargen würden fragil bleiben. Das Management habe seine Prioritäten für die Cashflow-Allokation beibehalten: (1) Investitionen in profitable Projekte zur Umsetzung der Transformationsstrategie des Konzerns, (2) Unterstützung der Dividende und (3) Aufrechterhaltung einer starken Bilanz.Die letzte Empfehlung für die Total-Aktie lautete "kaufen", so Aaron Alber und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.02.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Total-Aktie: