Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

29,155 EUR -0,19% (14.10.2020, 11:52)



ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (14.10.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) weiterhin zu kaufen.Total habe im Rahmen eines Strategie-Updates das Ziel formuliert, bis 2050 die CO2-Neutralität zu erreichen. Dies sei konform mit dem Pariser Klimaabkommen. Total werde entsprechend in den nächsten Jahren die Investitionen verstärkt auf Energien/Aktivitäten jenseits von Erdöl ausrichten. Derzeit bestünden große Unsicherheiten, wie sich die Ölnachfrage sowie die Ölpreise (v.a. mittel- und langfristig), zwei sehr wichtige Determinanten der Geschäftsentwicklung des Konzerns, weiter entwickeln würden. Für 2021 werde allgemein mit einem Rebound der globalen Ölnachfrage gerechnet (ggü. 2020), wobei aber das 2019er-Niveau nicht erreicht werden solle. Je nach Szenario könnte bereits in 2019 der so genannte "Peak Oil" erreicht sein.Positiv werte Diermeier die Unternehmensaussage, dass im Zeitraum 2020-2025 die organische Cash-flow-Neutralität (vor Dividendenzahlung) bei einem Ölpreis von unter 25 USD erreicht werde. Zudem wiederhole das Total-Management, dass bei einem Ölpreis von 40 (Brent aktuell: rund 42) USD die Quartalsdividende (0,66 Euro/Aktie) aufrecht erhalten bleiben könne. Der ROE solle in 2025 bei einem Ölpreis von 50 USD bei über 10% liegen. Diermeier sehe sich durch den Investorentag insgesamt in seiner Einschätzung bestätigt, dass Total in seinem Öl- und Gas-Coverage-Universum am besten auf die Herausforderungen des Sektors (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) vorbereitet sei. Die zu beobachtenden Unterinvestitionen der Branche könnten in den nächsten Jahren zu so genannten "windfall profits" führen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Total-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 35 Euro auf 32 Euro gesenkt. (Analyse vom 14.10.2020)Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:29,185 EUR -0,02% (14.10.2020, 11:49)