ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (11.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Total-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) charttechnisch unter die Lupe.Seit zehn Jahren laufe die Total-Aktie letztlich seitwärts. Diese Feststellung gelte gleichermaßen für den Zeitraum seit Ende 2016. In der Konsequenz lägen alle von den Analysten betrachteten gleitenden Durchschnitte (38, 90 und 200 Wochen; jeweils zwischen 45,20 EUR und 46,09 EUR) sehr dicht beieinander. Doch gerade hierin liege der Charme der aktuellen Konstellation, denn in solchen trendlosen Phasen könnten strukturierte Produkte ihre Stärken ausspielen. Aktuell würden sich zwar einige positive Argumente ins Feld führen lassen.So seien z. B. die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon "long" positioniert. Zudem erinnere der Kursverlauf an ein aufsteigendes Dreieck. Dennoch habe die Marktteilnehmer zuletzt immer wieder im Bereich der Barrieren bei knapp 50 EUR der Mut verlassen. Mit anderen Worten: Für einen Anlauf auf das Mehrjahreshoch vom Juni 2014 bei 54,71 EUR bedürfe es eines Sprungs über die jüngsten Hochpunkte bei rund 50 EUR. Auf der Unterseite würden Investoren die Unterstützungen in Form der beschriebenen Glättungslinien sowie der Jahrestiefs von 2018/17 bei 43,09/42,26 EUR"helfen". Selbst ohne große Aufwärtstendenz würden sich derzeit solide Seitwärtsrenditen darstellen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:48,385 EUR -0,92% (11.04.2018, 09:12)Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:48,53 EUR -0,57% (11.04.2018, 09:38)