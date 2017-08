ISIN Total-Aktie:

FR0000120271



WKN Total-Aktie:

850727



Ticker-Symbol Total-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol Total-Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Total-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (22.08.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF).Der französische Ölkonzern wolle das Ölgeschäft der dänischen Reederei Moeller-Maersk übernehmen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Im Zuge der Übernahme erhalte Moeller-Maersk 97,5 Mio. Total-Aktien und damit einen Anteil von rund 3,76% an Total. Zudem übernehme Total Schulden in Milliardenhöhe. Die Transaktion sei trotz der Verwässerung für die Altaktionäre sinnvoll und bilanzschonend ausgestaltet. Diermeiers prognosen würden vorerst unverändert bleiben. Die aktuelle Bewertung und die Dividendenrendite seien attraktiv.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Total-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 22.08.2017)Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:43,50 EUR +1,77% (22.08.2017, 16:33)Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:43,515 EUR +1,72% (22.08.2017, 16:33)