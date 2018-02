Euronext Paris-Aktienkurs Total-Aktie:

Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (13.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Total-Aktie: Dividende wird weiter angehoben - AktienanalyseDer französische Öl- und Gaskonzern Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) hat im Schlussquartal 2017 seinen Gewinn dank gestiegener Ölpreise und einer ebenfalls gestiegenen Produktion deutlich steigern können, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Produktion sei um 5% auf 2,57 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, nach einem Anstieg von 4,5% im Jahr 2016. Geholfen hätten ebenfalls sinkende Produktionskosten, die von 9,90 Dollar im Jahr 2014. auf 5,40 Dollar je Barrel Öläquivalen gesunken seien, berichte das Finanzportal Finanzen.ch.Im Geschäftsjahr 2017 sei ein Nettogewinn von USD 8,63 Mrd. erzielt worden, verglichen mit einem Nettogewinn von USD 6,2 Mrd. im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn sei um 28% auf USD 10,6 Mrd. gestiegen, wie Total berichtet habe. Der Gewinn sei besonders stark bei der Förderung von Öl und Gas gewachsen. Der Konkurrent BP habe ebenso höhere Gewinne dank des gestiegenen Ölpreise gemeldet, habe das Portal "Cash" berichtet. Zudem habe Total einen Umsatzanstieg um 15% auf 171,5 Mrd. US-Dollar gemeldet (Vorjahr: 150 USD Mrd.).Den Aktionären wolle Total eine Dividende von 2,48 Euro je Aktie ausschütten, ein Plus von 1,2% (EUR 2,45 im Vorjahr). Aufgrund des starken Cashflow-Wachstums sollten von 2018 bis 2020 die Dividendenzahlungen um 10% angehoben werden. Die Dividenden seien seit 1982 nicht gesenkt worden. Zudem seien in den nächsten drei Jahren Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu USD 5 Mrd. geplant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Total-Aktie:Xetra-Aktienkurs Total-Aktie:45,45 EUR +0,34% (13.02.2018, 14:13)