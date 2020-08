Börsenplätze Total-Aktie:



Kurzprofil Total S.A.:



Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (11.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Total-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Total S.A. (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) unter die Lupe.Patrick Pouyanne habe in den vergangenen Jahren sehr viel richtig gemacht. Der Mann, der im Oktober 2014 an die Sitze von Total gerückt sei, nachdem der bisherige Vorstandschef Christophe de Margerie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sei, habe den Konzern nun schon durch zwei historische Krisen geführt.Gleich zu Beginn seiner Amtszeit habe der Energieriese nach dem rapiden Ölpreisverfall von mehr als 100 Dollar im August 2014 auf unter 30 Dollar je Barrel Anfang 2016 auf Kurs gehalten werden müssen. Pouyanne und seinem Team sei dies bravourös gelungen: Total sei dank enormer Kostendisziplin und einer starken Stellung im Petrochemie- sowie im Tankstellengeschäft stets profitabel geblieben und habe sogar die Dividende erhöht.Nachdem sich die Ölpreise ab Anfang 2016 wieder nachhaltig stabilisiert hätten, habe Total stetig die Dividende angehoben. Zudem habe Total kräftig in Erneuerbare Energien, in die E-Mobilität sowie in einige spannende Wasserstoffprojekte investiert. Darüber hinaus habe der Vorstand die Kosten stets im Blick behalten, was sich als sehr wichtig erweisen sollte.Denn im Zuge der Corona-Krise seien die Ölpreise erneut eingebrochen. Da durch die weltweiten Lockdowns dieses Mal auch die Erträge im sonst stabilen Geschäft mit Tankstellen und Raffinerien eingeknickt seien, hätten massive Verluste gedroht. Doch Total habe in diesem wahren Horrorquartal operativ lediglich ein Minus von 300 Millionen Euro verbucht. Ähnlich wie BP oder auch Shell habe Total das ohnehin schwache zweite Quartal genutzt, um hohe Wertberichtigungen von 8,1 Milliarden Euro (vor allem auf einige Ölsandprojekte) vorzunehmen. Einige Branchenkenner würden erwarten, dass hierdurch hohe stille Reserven entstehen könnten.Auch "Der Aktionär" sei für die Total-Aktie zuversichtlich gestimmt. Die Chancen, dass die Anteilscheine langfristig deutlich höher notieren würden, stünden sehr gut. Kurzfristig fehle aktuell noch etwas die Dynamik, daher müssten Anleger mit einem Kauf nichts überstürzen.Wer die Dividendenperle (aktuelle Brutto-Rendite: 7,8 Prozent) im Depot hat, sollte sein Investment mit einem Stopp bei 27,50 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link