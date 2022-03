Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

45,80 EUR +0,23% (16.03.2022, 13:24)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

45,72 EUR -0,08% (16.03.2022, 13:12)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (16.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch nach positiv aufgenommenen Äußerungen zum Ukraine-Krieg gefallen. Am Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,43 US-Dollar gekostet. Das seien 48 Cent weniger als am Dienstag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 54 Cent auf 95,90 Dollar gefallen.Am Morgen hätten die Preise noch klar um mehr als zwei Dollar zugelegt. Die Ölpreise seien zurückgegangen, nachdem etwas mildere Äußerungen seitens Russlands bekannt geworden seien. Russlands Außenminister Sergej Lawrow habe von der Hoffnung auf einen Kompromiss mit der Ukraine gesprochen. Aus dem Kreml habe verlautet, ein neutraler Status der Ukraine sei ein mögliches Modell für die Zukunft. Delegationen beider Länder möchten am Mittwoch erneut miteinander sprechen. Von einem Durchbruch könne bisher aber keine Rede sein.Aktuell würden die Ölpreise nur wenig höher als vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine notieren. Nach der Invasion seien sie stark gestiegen und hätten den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 erreicht. Ein Fass Brent habe bis zu gut 139 Dollar gekostet, ein Fass WTI sei mit mehr als 130 Dollar gehandelt worden. Russland sei eines der größten Förderländer der Welt.Zuletzt hätten mehrere Faktoren zu fallenden Erdölpreisen beigetragen. Neben der Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung der Kriegsparteien scheinen die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm Fortschritte zu machen, sodass weniger US-Sanktionen und damit zusätzliches Rohöl möglich werden könnten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Als dritten Punkt würden Beobachter scharfe chinesische Maßnahmen gegen neue regionale Corona-Ausbrüche nennen, die die Wirtschaft und die Ölnachfrage belasten dürften.Im Zuge des Rückgangs der Ölpreise würden auch die Aktien der großen europäischen Ölkonzerne am heutigen Mittwoch weiter nachgeben, Total präsentiere sich sehr stabil. Die Konzerne könnten indes aber auch mit einem deutlich geringeren Preisniveau immer noch sehr gut leben und hochprofitabel wirtschaften.Die Aussichten für die Werte bleiben gut, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur TotalEnergies-Aktie. (Analyse vom 16.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)