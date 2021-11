ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (12.11.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die TotalEnergies-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) charttechnisch unter die Lupe.Während der Ölpreis auf einem Mehrjahreshoch notiere und damit sein Vor-Corona-Niveau längst überschritten habe, hinke die TotalEnergies-Aktie dieser Entwicklung deutlich hinterher. So sei es bis zum Hoch vom Januar 2020 bei 50,93 EUR noch ein gutes Stück. Allerdings teste der Öltitel gegenwärtig eine charttechnisch wichtige Schlüsselzone, deren Überwinden der Katalysator für ein Schließen des eingangs beschriebenen Gaps darstellen könnte. Gemeint sei die Kombination aus der 200-Wochen-Linie, dem 61,8%-Retracement des gesamten Baisseimpulses seit Herbst 2018 sowie dem entsprechenden Abwärtstrend (akt. bei 43,14/43,18/43,44 EUR). Auf einen nachhaltigen Bruch dieser Kumulationszone würden die abgeschlossene Bodenbildung bzw. die jüngste Bullenflagge schließen lassen Die Kursziele der beiden beschriebenen Formationen würden ausreichen, um die Hochpunkte bei gut 50 EUR tatsächlich ins Visier zu nehmen. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das Hoch vom März bei 42,19 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Sowohl Investoren als auch Tradern liefere der aktuelle Chartverlauf der TotalEnergies-Aktie somit gute Argumente an die Hand, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.11.2021).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:43,79 EUR -0,31% (12.11.2021, 09:18)Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:43,78 EUR -0,19% (12.11.2021, 09:26)