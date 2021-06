Xetra-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

39,645 EUR -0,84% (10.06.2021, 11:09)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

40,02 EUR +0,96% (09.06.2021)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext - Paris Ticker-Symbol TotalEnergies -Aktie:

FP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol TotalEnergies -Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (10.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Energieriese Total heiße seit Kurzem TotalEnergies. Die Namensänderung solle im Einklang mit der neuen Geschäftspolitik stehen. Das Unternehmen wolle künftig noch stärker in Erneuerbare Energien investieren sowie diverse Lösungen für die E-Mobilität oder im Wasserstoffgeschäft.TotalEnergies sei diesbezüglich bereits noch unter dem Namen Total einer der Vorreiter unter den großen Öl- und Gasproduzenten gewesen. So würden die Franzosen etwa bis zum Jahr 2030 bei den Erneuerbaren Energien auf eine Gesamtleistung von 100 Gigawatt kommen wollen.Auch im Bereich der Elektromobilität gebe der Konzern, der sich bereits vor Jahren den Batteriespezialisten Saft Groupe einverleibt habe, weiter Gas. In dieser Woche habe es zudem die Ankündigung gegeben, dass TotalEnergies allein in Amsterdam nun 2.200 weitere Ladepunkte installieren möchte.Die RBC bleibe indes - wenig überraschend - für die Aktie auch nach der Namensänderung in TotalEnergies ebenso zuversichtlich wie zuvor für die Total-Aktie. Analyst Biraj Borkhataria stufe die Aktie unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel sei mit 50 Euro bestätigt worden. Er habe gelobt, dass das Unternehmen erneut seine Defensivqualitäten bewiesen und als einzige europäische Branchengröße die Höhe der Dividende konstant gehalten habe.Anleger können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 31,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 10.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: