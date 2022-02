Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (22.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Rückenwind für Energietitel wie TotalEnergies oder Equinor (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213): Denn die Zuspitzung im Ukraine-Konflikt habe die Ölpreise am Montag nach oben getrieben. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent sei um 1,70 Dollar auf 95,24 US-Dollar geklettert. Bei einem Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei es um 1,21 Dollar auf 92,28 Dollar nach oben gegangen.Weiterhin habe der Russland-Ukraine-Konflikt das Geschehen dominiert. Die Nachrichtenlage bleibe verworren. Meldungen über ein mögliches Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin hätten die Ölpreise zunächst belastet. Der Kreml habe Hoffnungen auf ein baldiges Treffen jedoch gedämpft. "Es gibt so weit keine konkreten Pläne dazu", habe Kremlsprecher Dmitri Peskow gesagt.Russland habe nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammengezogen. Die US-Regierung warne weiter eindringlich vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine - möglicherweise in den kommenden Stunden. Russland zähle zu den größten Rohölproduzenten der Welt. Am Markt werde Rohöl daher angesichts des Risikos einer Eskalation des Ukraine-Konflikts mit einem Aufschlag gehandelt.Russlands nationaler Sicherheitsrat habe Präsident Putin zur Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine aufgefordert. Eine Anerkennung könnte den Konflikt gefährlich anheizen. Zudem würden im Osten der Ukraine die Spannungen im Konfliktgebiet Donbass weiter massiv zunehmen.Die anhaltend hohen Ölpreise würden TotalEnergies und Equinor kräftigen Rückenwind bescheren. Beide Blue Chips seien immer noch günstig bewertet und seien auch aus charttechnischer Sicht attraktiv. Dividendenjäger können weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 39,00 Euro (TotalEnergies) bzw. 19,00 Euro (Equinor) belassen werden. (Analyse vom 22.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link