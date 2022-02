Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (15.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem sehr schwachen Marktumfeld sei es gestern auch mit der Aktie von TotalEnergies nach unten gegangen. Nichtsdestotrotz würden die Aussichten für den französischen Energieriesen gut bleiben. Denn die Unsicherheit durch den Ukraine-Konflikt treibe die Ölpreise weiter nach oben. Brent und WTI hätten nun beide die höchsten Niveaus seit 2014 markiert.Die runde Marke von 100 Dollar für ein Fass Rohöl, deren Überschreiten von zahlreichen Rohstoffexperten erwartet werde, rücke immer näher. Die Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze würden die Preise treiben. Russland sei einer der größten Ölförderer der Welt. "Falls es zu einer militärischen Eskalation kommt, sind weitreichende Sanktionen des Westens gegen Russland zu erwarten", habe Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank kommentiert. Sollten die Sanktionen den Energiesektor betreffen, könnten auch die Rohöl-Lieferungen beeinträchtigt werden.Zu der Ukraine-Krise würden zwei Faktoren hinzutreten. Zum einen herrsche auf dem Markt generelle Angebotsknappheit. Das habe vor allem damit zu tun, dass der mächtige Ölverbund OPEC+ unter der Führung der beiden Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland seit Monaten seine Förderziele nicht einhalte. Zudem würden die Ölpreise durch eine steigende Nachfrage getrieben. Ursächlich sei die derzeit grassierende Corona-Omikron-Variante, die weniger starke Symptome hervorrufe als frühere Varianten. Der Verbrauch werde durch Omikron daher weniger gedämpft als etwa durch die Delta-Variante.Es laufe angesichts haussierender Ölpreise weiterhin rund für TotalEnergies. Der günstig bewertete französische Energieriese bleibe für den "Aktionär" der Top-Pick im Sektor. Dividendenjäger können daher nach wie vor einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TotalEnergies-Aktie. Der Stoppkurs sollte nun zur Absicherung der Gewinne auf 39,00 Euro erneut nachgezogen werden. (Analyse vom 15.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link