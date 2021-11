NASDAQ OTC-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

46,91 USD -1,39% (19.11.2021)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



NASDAQ OTC-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTFNF



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (22.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel die Aktie von TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE, NASDAQ OTC-Symbol: TTFNF).Das bereinigte EPS sei im dritten Quartal 2021 deutlich besser als von dem Analysten erwartet ausgefallen (moderat über dem Marktkonsens). Der Konzern habe v.a. von deutlich höheren Öl- und Gaspreisen profitiert. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.2021) hätten sich im Quartalsverlauf (Nettogewinn und positiver freier Cashflow) verbessert. Die Q3-Dividende (0,66 Euro je Aktie) habe der Analysten-Erwartung (Ausschüttung das siebte Quartal in Folge unverändert) entsprochen. In Q4 2021 werde TotalEnergies - wie bereits Ende September (jährliches Strategie-Update) angekündigt - eigene Aktien (Volumen: über 1,5 Mrd. USD) zurückkaufen.Der notwendige Strukturwandel (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) bleibe herausfordernd, dessen Finanzierung werde aber durch das gegenwärtige (Preis-)Umfeld erleichtert. Seine Prognosen habe der Analyst mehrheitlich angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 6,22 (alt: 5,50) USD; berichtetes EPS 2021e: 5,83 (alt: 5,16) USD; DPS 2021e: 2,98 (alt: 3,06) USD bzw. unverändert 2,64 Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 6,45 (alt: 5,73) USD; DPS 2022e: 3,03 (alt: 3,11) USD bzw. unverändert 2,68 Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die TotalEnergies-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 40,00 auf 42,00 Euro angehoben. (Analyse vom 22.11.2021)Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:XETRA-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:42,17 EUR +0,74% (22.11.2021, 11:18)Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:42,145 EUR +0,60% (22.11.2021, 11:36)