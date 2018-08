XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (31.08.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Top-Position: Allianz vergrößert Marktanteil am Versicherungsgeschäft - AktiennewsDer Branchenprimus Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) hat seinen Vorsprung bei den Marktanteilen im Vorjahr vergrößert - dank des Lebensgeschäftes, so die Experten von "FONDS professionell".Die öffentlichen Versicherer würden an zweiter Stelle bleiben, obwohl sie Anteile verloren würden, ergebe die jüngste Auswertung des Kölner Kivi-Instituts.Die Allianz habe 2017 ein noch größeres Stück vom deutschen Versicherungskuchen abgebissen. Die Gesellschaft habe im vergangenen Jahr ihren Marktanteil um 0,66 Prozentpunkte auf 17,63 Prozent ausbauen können, wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) unter Berufung auf eine Auswertung des Kölner Kivi-Instituts berichte. Allerdings habe der Zuwachs ausschließlich auf dem Plus im Lebensgeschäft beruht, in der Schaden- und Unfallversicherung hingegen habe der Primus Anteile verloren.Die Zahlen des Instituts, das der Versicherungs-Ratingagentur Assekurata und dem Kölner Universitätsprofessor Heinrich Schradin gehöre, würden sich von vielen anderen Auswertungen unterscheiden, schreibe die Zeitung weiter. Der Grund sei, dass die Marktanteile nicht nur für einzelne Gesellschaften, sondern für Gruppen mit den dazugehörigen Einzelunternehmen berechnet würden.