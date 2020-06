1. Netflix und Co.: Streamingportale verbuchen Rekordzahlen

Bild: Unsplash

2. Weltweite eSports Branche knackt 2020 die 1 Milliarde-Dollar Umsatz-Marke

Bild: Unsplash

iGames und Glücksspiel: immer mehr Online

Tomas Maier, ein Experte von CasinoNow - einem der angesehensten Gaming-Portale der Online-Casino-Branche - kommentiert wie folgt:



"Mein Team und ich erstellen Bewertungen der besten Internet-Casinos Schweiz, Deutschland und Österreich. Zudem überwachen wir die Stimmung der Spieler, sowie die Dynamik neuer Registrierungen. Während der Quarantänephase begannen die Leute mehr in Online-Casinos zu spielen und das ist eine Tatsache. Unsere Branche wächst weiter, vor allem, weil wir praktisch unabhängig von der äußeren Umgebung sind und unsere Welt vollständig online ist."



Bild: Unsplash



Online-Kurse und Online-Weiterbildung

Die Zeit während der Quarantäne produktiv nutzen oder sich neben der Arbeit flexibel weiterbilden, wurde eine beliebte Beschäftigungstherapie. Online-Weiterbildungsportale wie Udemy, Coursera, Udacity oder EDX vereinfachen den Zugang zu Bildung. Die Anzahl der Lernenden aus Deutschland auf Coursera.org stieg von 300.000 im Jahr 2016 auf über 500.000 im Jahr 2020. Alle Branchenexperten sind sich sicher, die Online-Weiterbildungs-Branche wird auch in Zukunft hohe Wachstumszahlen verbuchen.



Die Corona-Krise ist hierfür zwar nicht ausschlaggebend, hat jedoch definitiv als Katalysator fungiert. Die weltweite Pandemie hat dazu geführt, dass Software für erfolgreichen Fernunterricht stark verbessert und mit hoher Geschwindigkeit verbreitet wurde. Die Kommunikationsplattform Zoom wurde dank der Corona-Pandemie im März 2020 über 11 Millionen Mal heruntergeladen. Im Vergleich betrug die Anzahl der Downloads im Monat davor nur 780.000. Das Angebot an hochwertigen Online-Kursen wird von Jahr zu Jahr besser und Experten sind der Meinung, dass sich in Zukunft die Online-Weiterbildung in vielen Bereichen durchsetzen wird.



Bild: Unsplash



Online-Shopping weiter auf Erfolgskurs



Das bekannteste Unternehmen im Bereich Online-Shopping ist Amazon. Während die Kaufhausgröße Karstadt wegen der Pandemie 62 Filialen in Deutschland dauerhaft schließen muss, verzeichnet die Online-Shopping-Plattform Amazon einen neuen Besucherrekord. Im ersten Quartal 2020 stieg der Umsatz von Amazon im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf 75,5 Milliarden Dollar. Die Amazon Aktie stieg seit Anfang des Jahres über 40 Prozent von 1.700 Euro im Januar 2020 auf 2.400 Euro im Juni 2020.



Generell konnten viele Online-Shopping-Portale von der Pandemie profitieren. Das Unternehmen Salesforce beobachtet die Online-Shopping-Branche seit einigen Jahren sehr genau und veröffentlicht regelmäßige Trendstudien. Für das erste Quartal 2020 betrug das weltweite Online-Shopping-Umsatzwachstum über 20 Prozent. Es wird erwartet, dass ein Teil der Kunden, welche während der Pandemie zum ersten Mal online eingekauft haben, dies auch in Zukunft weiterhin tun.



Bild: Unsplash



Fazit: Corona-Pandemie Katalysator für Onlinedienste

Die Corona-Pandemie hat viele Branchen teilweise zum kompletten Stillstand gebracht. Jene Unternehmen, welche bereits in der Vergangenheit verstärkt auf ein gutes Onlineangebot gesetzt haben, konnten in vielen Fällen von der Krise profitieren. Viele Leute, die während der Corona-Pandemie zum ersten Mal einen Onlinedienst genutzt haben, werden auch nach der Pandemie als Kunden bestehen bleiben. Bereits jetzt steht fest, ein gutes Onlineangebot wird in Zukunft noch viel wichtiger. (26.06.2020/ac/a/n)









