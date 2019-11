Zwar sei die Skepsis zu Libra sicherlich angebracht, aber ein wenig Konkurrenz würde dem staatlichen Währungssystem sicherlich nicht schaden. Und warum sollte es beim Thema Geld keine Innovation und kein Wettbewerb geben? In Bezug auf staatliche Wahrungen dürfe man sich nichts vormachen: Die aktuell von Zentralbanken betriebene Geldpolitik sei ein großes Experiment, von dem noch niemand wisse, wie es ausgehe. Wünschenswert wäre dagegen ein Nebeneinander von staatlichen Währungen, privatem Geld und dezentralen Kryptowährungen wie Bitcoin, Monero oder Dash. Frei nach dem Motto: Möge das beste Geld gewinnen.



Bereits kurz nachdem die Bundesregierung ihre Blockchain-Strategie ausformuliert habe, fänden sich im Finanzwesen erste Institute, die mit der "Tokenisierung" von Wertpapieren Ernst machen würden. Die Börse Stuttgart habe ihre "Digital Exchange" gestartet, Deutschlands erster regulierter Handelsplatz für digitale Vermögenswerte, sprich Kryptowährungen und tokenisierte Assets. Auch wenn die Plattform bisher nur für einen begrenzten Nutzerkreis geöffnet sei, könne man von einem ambitionierten Projekt sprechen.



Richtungsweisend könnte auch das Projekt von Commerzbank, Deutsche Börse und der MEAG, dem Vermögensverwalter der Münchener Rück (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) und der Ergo-Versicherung, und Eurex Clearing sein. Sie hätten ein Wertpapiergeschäft mit tokenisiertem Geld und Wertpapieren erfolgreich abgeschlossen. Cash- und Security-Tokens seien auf einer Blockchain rechtssicher transferiert worden. Bei der erfolgreichen Transaktion sei die Commerzbank als Verkäufer und Verwahrer der tokenisierten Wertpapiere (Security Token) aufgetreten. Die MEAG sei als Käufer aufgetreten und die Eurex Clearing sei die zentrale Gegenpartei gewesen. Die Unternehmen hätten es sich zum Ziel gesetzt, langfristig die Prozesse des Wertpapiergeschäfts endlich vollkommen digital darstellen zu können. Ein Blick über die Grenze zeige, dass es höchste Zeit sei für die deutsche Finanzcommunity, aktiv zu werden. Die Schweizer UBS (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH) sei bereits in mehreren Blockchain-Projekten wie we.trade, R3, Utility Settlement Coin involviert. Im nächsten Schritt habe die UBS angekündigt, die Tokenisierung von Gold, Darlehen und strukturierten Produkten zu prüfen.



Der Markt für Elektromobilität befinde sich noch in seinen Anfängen, was die Integration neuer Technologien, wie die Blockchain, für die Industrie erleichtere. Im September 2019 habe innogy eMobility Solutions ein spannendes Projekt gestartet, dass die Verbreitung von Krypto-Technologie deutlich steigern könne. Bezahlt werde mit der Kryptowährung DAI von MakerDAO, und zwar an den Ladesäulen verschiedener Anbieter. Hierbei bilde die Blockchain jeweils einen eigenen Vertrag über die benötigte Strommenge ab, ohne dass der Fahrer mit dem entsprechenden Ladesäulenanbieter in Kontakt treten müsse. Die Technologie regele dies vollautomatisiert im Hintergrund, alles bleibe aber transparent. Dies könnte der erste Durchbruch für die Blockchain, jenseits der Kryptowährungen sein. Das solle es Nutzer von E-Autos mittels Blockchain-Technologie ermöglichen, ihren Wagen unabhängig vom jeweiligen Betreiber und an jeder Ladesäule aufzuladen.



Kryptowährungen stünden immer noch vor der Herausforderung, dass sie sich zwischen hohen Ansprüchen an Sicherheit und einer besseren Skalierbarkeit und damit schnelleren Transaktionen entscheiden müssten. Die Lightning-Technologie habe den Anspruch, diesen Widerspruch aufzulösen. Sie könne dabei helfen, den Zahlungsverkehr beispielsweise mit Bitcoin billiger, einfacher und schneller abzuwickeln. Statt die ganze Blockchain einzubinden, reiche es, wenn die beiden Handelspartner, die mit einer Kryptowährung handeln möchten, miteinander in Verbindung treten würden. Den zu handelnden Betrag müssten beide Teilnehmer vorher bestätigen. Damit trotzdem alles sicher, transparent und konsistent bleibe, komme die Verbindung nur dann zustande, wenn beide Teilnehmer mit ihrem privaten Schlüssel "unterschreiben" würden. Komme die Verbindung zustande, könnten beliebig viele Transaktionen zwischen den beiden Handelspartnern ausgeführt werden. Erst der finale Stand werde an die Blockchain übertragen. Mittels dieser schnellen und nach wie vor sicheren Transaktion könnten auch Alltagsgeschäfte abgewickelt werden. Vielleicht nicht der Kaffee beim Bäcker, aber das jüngste Schnäppchen bei eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) sicherlich.



Eine der größten Vorteile von Blockchain-basierten Geschäftsmodellen, ihre Dezentralität und niedrige Eintrittshürden, stelle sich mitunter auch als Schwierigkeit heraus. Dies lasse sich bei der großen Zahl an Börsen beobachten. Der Krypto-Softwarespezialist Crystal Blockchain habe per September über die ganze Welt verteilt ganze 192 Kryptobörsen gezählt. Einerseits sorge die beinharte Konkurrenz für Innovationen und Erfindungsreichtum. Auf der anderen Seite dürfte es selbst für die Marktführer schwierig sein, technologische und sicherheitstechnische Standards durchzusetzen, wenn sich das Handelsvolumen auf so viele Börsen verteile. Die Fragmentierung des Volumens mache auch den klassischen Börsen zu schaffen, die mit Bitcoin-Futures um Investoren buhlen würden. Die Chicagoer Börsen CME und CBOE hätten im Dezember 2017 mit diesem Service gestartet, im September 2019 sei Bakkt gefolgt, eine Tochter des Börsenkonzerns Intercontinental Exchange (ICE).



Zwar steige die Zahl der gehandelten Bitcoin-Kontrakte langsam, bleibe aber noch hinter den Erwartungen zurück. Am 22. November sei die Zahl der gehandelten Kontrakte auf einen neuen Höchstwert von 2.728 gestiegen, das entspreche einem Gegenwert von 20,3 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum US-Aktien- oder Anleihenmarkt sei zwar aber immer noch relativ wenig. Grundsätzlich überwiege jedoch eindeutig die positive Seite: Wenn sich große und etablierte Marken und Namen für ein Engagement im Kryptosegment entscheiden würden, sei das ein gutes Zeichen für die Entwicklung der Branche. Eine Konsolidierung bei der Zahl der Kryptobörsen und eine Konzentration des Volumens auf wenige große Handelsplätze wären absolut positiv für die Entwicklung der Branche. (28.11.2019/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 2019 kann als das Jahr bezeichnet werden, in dem die Blockchain-Technologie und insbesondere Kryptoassets den Durchbruch in den Mainstream geschafft haben, so die Experten von Postera Capital.Alle großen Technologiekonzerne von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) bis Google und vor allem Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) mit seinem Libra-Projekt würden an Krypto-Projekten arbeiten. Die von Facebook vorangetriebene Kryptowährung Libra entwickle sich dabei immer mehr zum Präzendenzfall, wie viel Unabhängigkeit öffentliche Institutionen einem privaten Geldsystem zugestünden.Speziell in Deutschland habe die Bundesregierung klargemacht, dass sie zwar einem Libra Coin kritisch gegenüberstünden, ansonsten aber den Einsatz der Blockchain-Technologie unterstützen würden. So sei es kein Zufall, dass immer mehr ambitionierte Projekte starten würden. Die Börse Stuttgart habe ihre "Digital Exchange" für Kryptowährungen und tokenisierte Assets gestartet, in einem weiteren Projekt hätten Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100), Deutsche Börse (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) und MEAG Security-Tokens auf einer Blockchain rechtssicher transferiert. Der Energiekonzern innogy (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) biete an, dass Nutzer über eine Kryptowährung an Ladesäulen verschiedener Anbieter bezahlen könnten.Auch bei der immer noch dominanten Kryptowährung Bitcoin habe sich 2019 extrem viel getan, um eine breitere Verwendung in einem institutionellen Rahmen zu ermöglichen. Die Lightning-Technologie habe das Potenzial, die Skalierbarkeit wesentlich zu verbessern und damit schnellere Transaktionen zu ermöglichen. Nicht zuletzt sei das Angebot von Bitcoin-Futures an etablierten Börsen ein Meilenstein. Nun könnten Banken und Vermögensverwalter über traditionelle Handelsplätze einen Zugang zum Bitcoin bekommen. Denn weltweit gesehen sei die Zahl der Krypto-Handelsplätze immer noch extrem hoch.Die Gründe für dieses Abspringen dürften vielfältig sein. Zum einen stehe Facebook seit eh und je beim Thema Datenschutz in der Kritik, zum anderen sei der Widerstand von Staaten und Regulierungsbehörden gegen Libra zuletzt gestiegen, denn diese sähen ihre Autorität in Gefahr. Zuletzt habe sich Zuckerberg im US-Kongressausschuss grillen lassen müssen. Die Zeichen stünden auf Abwehr gegen eine privatwirtschaftliche Konkurrenz im Geldsystem.