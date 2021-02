NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

31,51 USD -9,01% (17.02.2021, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (18.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Tilray-Aktie (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tilray habe gestern Zahlen gemeldet. Das Unternehmen habe einen Umsatzsprung um 21% ausgewiesen. Unter dem Strich habe es einen kleinen operativen Gewinn gegeben. Zwar sei es weiterhin ein Verlust-Geschäft, aber insgesamt sei es sehr ordentlich gelaufen. Der Aktienprofi verweise dabei auch auf die Hoffnung, dass wenn der Merger mit Aphria letztendlich stattgefunden habe, das nach Umsatz weltweit größte Unternehmen im Bereich Cannabis entstehe. Das sei das, woraus die Tilray-Aktie jetzt ihren Reiz beziehe - nicht nur allerdings.Der Wert habe gestern im regulären Handel 9% verloren. Nachbörslich habe er etwa 15% im Plus notiert. Am Tag zuvor sei die Aktie 17% im Plus gewesen. Es gebe also enorme Schwankungen. Die ganze Geschichte sei sehr spekulativ, zeitweise durch Käufe angetrieben, die vor allen Dingen durch WallStreetBets inittiert worden seien. Die Tilray-Aktie sei also sehr deutlich angesprungen, dann sei es zum Abverkauf gekommen und gestern habe man die überraschend guten Quartalszahlen vorgelegt. Vor diesem Hintergrund stieg die Tilray-Aktie im nachbörslichen Handel an, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Tilray-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:27,20 EUR +3,90% (18.02.2021, 15:23)