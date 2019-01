Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

61,67 EUR +0,65% (07.01.2019, 14:14)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

69,95 USD -0,07% (04.01.2019, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (07.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Weltweit seien immer mehr Legalisierungsbewegungen für Cannabis zu beobachten. So habe z.B. Kanada Mitte Oktober vergangenen Jahres Cannabis für den Freizeitkonsum freigegeben. Auch in Deutschland habe sich in den zurückliegenden Jahren einiges getan. Seit März 2017 sei es in Deutschland erlaubt, Cannabis zu medizinischen Zwecken in Arzneiform zu konsumieren. Außerdem dürfte im kommenden Jahr die erste Ernte von Medizinalcannabis aus dem Anbau in Deutschland erfolgen. Hier habe es zuletzt Verzögerungen gegeben.Das Cannabis-Unternehmen Tilray habe zuletzt bereits mit mehreren hochinteressanten Deals für Aufsehen gesorgt. Nachdem Tilray erst vor Kurzem seine Kooperation mit der Novartis-Tochter Sandoz ausgeweitet habe, habe der Cannabis-Player zuletzt eine Zusammenarbeit mit AB InBev gemeldet. Die Aktie habe nachbörslich mit einem Kursanstieg von mehr als zehn Prozent reagiert. Im Rahmen der Forschungspartnerschaft, die sich vorerst auf Kanada beschränke, würden die tiefgreifenden Erfahrungen von AB InBev im Getränkebereich und das Know-how von Tilray bezüglich Cannabis-Produkte miteinander kombiniert.Die Tilray-Aktie habe nach einer fulminanten Rally nach dem IPO im Juli vergangenen Jahres zuletzt stark konsolidiert. Aktuell belaste der Ablauf der Sperrfrist im Zusammenhang mit dem Börsengang. Die Sperrfrist belaufe sich im Falle von Tilray auf 180 Tage. Der entsprechende Personenkreis könne also ab dem 15. Januar 2019 seine Aktien veräußern. Investoren sollten dies abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: