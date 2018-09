NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

104,95 EUR +9,56% (12.09.2018, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (13.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Ausgehend vom IPO-Preis bei 17 Dollar am 19. Juli 2018 habe sich die Tilray-Aktie mittlerweile auf knapp 105 Dollar vervielfacht - ein Kursplus von unfassbaren 517%. Sicherlich habe das kanadische Unternehmen den ein oder anderen richtig guten Deal in den letzten Wochen eingefädelt. An dieser Stelle sei der Deal mit Nova Scotia Liquor Corporation zu nennen oder die Neuigkeiten aus Europa. Auch die Quartalszahlen hätten Anleger in einen Rausch versetzt. Doch rechtfertigt dies eine?"Der Aktionär" finde die Story rund um Tilray hochspannend, allerdings sei die erreichte Börsenbewertung von 9,8 Mrd. Dollar zu ambitioniert. Es sei nicht abzuschätzen, wie weit die Aktie noch laufen könne. Die Gefahr von scharfen Korrekturen sei aber gestiegen. Interessierte hochspekulative Anleger sollten sich mit einem Kauflimit bei 45 Euro auf die Lauer legen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen thyssenkrupp-Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2018)