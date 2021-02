Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

28,98 EUR +10,70% (18.02.2021, 10:37)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

31,51 USD -9,01% (17.02.2021)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (18.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Tilray-Aktie (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Sie sei mit Spannung erwartet worden: die erste Bilanz von Tilray nach der Ankündigung, mit Aphria fusionieren zu wollen. Und die Zahlen könnten sich sehen lassen. Der Cannabisproduzent habe die Erwartungen der Analysten schlagen können - insbesondere was die Entwicklung des Verlusts angehe. Die Aktie reagiere mit einem deutlichen Kurssprung.Tilray habe im Berichtszeitraum einen Verlust von 0,02 US-Dollar je Aktie erzielt. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum, als noch ein Minus von 2,14 Dollar je Aktie habe ausgewiesen werden müssen, habe sich also eine massive Verbesserung eingestellt. Dies habe auch die Analysten überrascht, die mit einem Minus von 0,13 Dollar je Aktie gerechnet hätten.Beim Umsatz habe Tilray 56,6 Millionen Dollar erzielen können. Auch hier habe das Unternehmen sowohl den Vorjahreswert als auch die Prognosen geschlagen. Vor Jahresfrist hätten die Erlöse noch bei 46,9 Prozent gelegen, Analysten hätten im Vorfeld einen Umsatz von 55,5 Millionen Dollar erwartet.Die Anleger freue diese Entwicklung. Sie würden dies mit einem deutlichen Kursaufschlag honorieren. Am Donnerstagmorgen notiere das Papier von Tilray knapp elf Prozent im Plus bei 29,00 Euro. Davon profitiere auch der Fusionspartner Aphria, der knapp neun Prozent auf 18,60 Euro gewinne. Die Aktie von Aphria stehe bereits seit längerem auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Mittlerweile notiere das Papier seit der Empfehlung im Mai vergangenen Jahres 376 Prozent im Plus. "Der Aktionär" empfiehlt die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: