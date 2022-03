Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Die Aktien der Marihuana-Unternehmen hätten sich im vergangenen Jahr extrem schwach entwickelt. Doch nun würden sie sich eindrucksvoll zurückmelden. Canopy Growth (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA) steige am Donnerstag in Toronto gut elf Prozent, Tilray sogar mehr als 22 Prozent. Neue Hoffnung auf die vollständige Legalisierung von Cannabis in den USA beflügle die Titel.Hier könnte sich in der kommenden Woche Entscheidendes tun. Berichten zufolge solle der anstehende Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis auf US-Bundesebene bereits nächste Woche im US-Repräsentantenhaus zur Abstimmung gebracht werden. Der Geschäftsordnungsausschuss des Repräsentantenhauses habe angekündigt, dass er für Montagnachmittag eine Sitzung angesetzt habe, um ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene vorzubereiten. Das wäre der letzte Schritt vor der Behandlung im Plenum.Der vom Vorsitzenden des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jerry Nadler, verfasste Gesetzentwurf mit dem Titel "Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement (MORE) Act" würde laut dem angesehen Fachportal "TheHill" Cannabis von der Liste der auf Bundesebene kontrollierten Substanzen streichen und die mit der Droge verbundenen strafrechtlichen Sanktionen abschaffen.Anleger, die auf ein Comeback der Branche setzen, dabei aber kein Einzelinvestment wagen wollen, liegen bei beim North America Cannabis Select Index (ISIN: DE000SLA9L01, WKN: SLA9L0) des AKTIONÄR richtig, so Marion Schlegel. Tilray und Canopy seien hier unter den zehn größten Positionen zu finden. Ein Investment in der Cannabis-Branche bleibe aber weiterhin sehr spekulativ. (Analyse vom 25.03.2022)