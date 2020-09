Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer wahren Berg- und Talfahrt an den internationalen Aktienmärkten entpuppten sich in den USA die Technologiewerte als einzige Gewinner unter den Sektoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zu den Gewinnern habe auch Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) (+1,8%) gezählt. US-Präsident Trump habe am Wochenende im Grundsatz einer Vereinbarung zugestimmt, mit der die Videoplattform TikTok des chinesischen Unternehmens Bytedance mit Oracle und Walmart ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) eine Partnerschaft eingehen wolle. Die Walmart-Aktie sei um 1,3% nach vorne gerückt.Zu den größten Verlieren in der nun wieder aufkeimenden Sorge um weltweit strengere COVID-19-Maßnahmen hätten neben Titeln aus dem Energie- und Rohstoffsektor allen voran auch Titel aus der Finanzindustrie gezählt. Dokumente aus einem Datenleck des US-Finanzministeriums würden Berichten zufolge eine problematische Rolle von Banken bei der Geldwäschebekämpfung offenlegen. So hätten viele Banken trotz strenger Regeln über Jahre hinweg Geschäfte mit hochriskanten Kunden abgewickelt und Vorgänge mitunter nur zögerlich und mit Verspätung gemeldet. JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) hätten 3,1% verloren. Für die Aktien von Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) sei es um 2,1 bzw. 0,4% abwärts gegangen. Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hätten knapp 9% eingebüßt. (22.09.2020/ac/a/m)