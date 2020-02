Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem BIP-Anstieg von 0,5 Prozent im dritten Quartal ist die Wirtschaft in Großbritannien Ende 2019 nicht mehr gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.



Besonders schwach hätten sich die Unternehmensinvestitionen sowie der Außenhandel entwickelt, während der private Konsum marginal habe zulegen können. Einen substanziellen Wachstumsbeitrag hätten allein die Staatsausgaben geliefert. Der Tiefpunkt im britischen Konjunkturzyklus dürfte erreicht sein. Aktuelle Konjunkturindikatoren wie der Einkaufsmanagerindex, der BRC Retail Sales Monitor sowie der CBI Distributive Trades Survey hätten zu Jahresbeginn positiv überrascht. Die Stimmung in der Industrie und im Dienstleistungssektor habe sich nach dem Wahlsieg der Tories und dem sich abzeichnenden klaren Brexitkurs deutlich verbessert, was bereits auf kurze Sicht Wachstumskräfte freisetzen dürfte. Der neue öffentliche Haushalt, der im März beschlossen werden solle, werde sehr wahrscheinlich einen kräftigen Ausgabenzuwachs vorsehen, so dass die Fiskalpolitik die Konjunktur in diesem Jahr weiter unterstütze. Ein Risiko für die britische Wirtschaft bleibe das Scheitern der Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen mit der EU. Sollte die Unsicherheit hier zunehmen, sei mit einem erneuten Rückschlag beim Wachstum zu rechnen. (12.02.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.