In H1/2021 hätten die Amerikaner diesen Wert getoppt: 498 Mio. Dollar würden ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2020 bedeuten.



Allerdings sei der Netto-Gewinn um drei Prozent auf 37 Mio. Dollar zurückgegangen. Insbesondere eine höhere Steuerlast und gestiegene Kosten hätten auf das Ergebnis gedrückt.



Zwar gebe es noch keine Hinweise zu welcher Bewertung Thoughtworks an die Börse gebracht werden solle, ein mittlerer einstelliger Milliarden-Betrag werde es aber wohl werden. Im Januar hätten unter anderem Siemens und der saudi-arabische Staatsfonds Mubadala 720 Mio. Dollar in die Amerikaner investiert. Die Bewertung habe damals bei 4,6 Mrd. Dollar gelegen.



Die Corona-Pandemie habe Unternehmen weltweit die Wichtigkeit von digitalen Prozessen schonungslos vor Augen geführt. Davon dürfte auch Thoughtworks profitieren. Sobald weitere Informationen zu dem IPO-Kandidaten vorliegen, wird DER AKTIONÄR eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Thoughtworks ist eine Software Beratung - und eine Gemeinschaft von engagierten, zielorientierten Menschen. (24.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thoughtworks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt das Software-Beratungsunternehmen Thoughtworks unter die Lupe.Seit 1993 berate Thoughtworks Unternehmen bei Digitalisierungsfragen und habe damit inzwischen einen renommierten Kundenkreis aufgebaut. Nun hätten die Amerikaner ihre Unterlagen für einen Börsengang an der NASDAQ eingereicht. Das Unternehmen, an dem auch Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) beteiligt sei, dürfte dabei eine Milliarden-Bewertung aufrufen.Mit seinen 9.000 Beratern sei Thoughtworks in den verschiedensten Branchen aktiv und unterstütze Konzerne wie PayPal, Bosch, Walmart und die Credit Suisse bei der Umsetzung von digitalen Projekten.