Börsenplätze Thor Industries-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Thor Industries-Aktie:

80,80 EUR +2,68% (08.09.2020, 17:07)



NYSE-Aktienkurs Thor Industries-Aktie:

94,10 USD +2,24% (08.09.2020, 17:24)



ISIN Thor Industries-Aktie:

US8851601018



WKN Thor Industries-Aktie:

872478



Ticker-Symbol Thor Industries-Aktie:

TIV



NYSE Ticker-Symbol Thor Industries-Aktie:

THO



Kurzprofil Thor Industries Inc.:



Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, WKN: 872478, Ticker-Symbol: TIV, NYSE-Symbol: THO) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Wohnmobilen. Das Unternehmen vertreibt abschleppbare und motorisierte Wohnmobile über seine Tochterfirmen wie Airstream, Heartland RV, Jayco und weitere. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Elkhart (Indiana). (08.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thor Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wohnmobilherstellers Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, WKN: 872478, Ticker-Symbol: TIV, NYSE-Symbol: THO) unter die Lupe.Wellness-Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel war gestern - 2020 ist Camping trendy, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Die Zahl der Wohnmobil-Besitzer steige immer weiter.Während die Verkaufszahlen der Automobilindustrie wegen der Corona-Pandemie stark eingebrochen seien, könnte die Entwicklung bei Wohnmobilen kaum besser sein: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum seien die Neuzulassungen seit Jahresbeginn um 15 Prozent auf mehr als 70.000 Fahrzeuge gestiegen, wie "Der Spiegel" berichtet.Von der weiter steigenden Nachfrage nach Wohnmobilen profitiere auch der AKTIONÄR-Tipp Thor Industries. Durch einen geschickten Übernahme-Coup habe sich der Weltmarktführer im vergangenen Jahr den europäischen Marktführer Hymer für 2,1 Mrd. Dollar einverleibt und sich damit den Zugang zum europäischen Markt gesichert.Die Story bleibe spannend. Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR in Ausgabe 20/2020 gefolgt seien und beim Fall unter den Stoppkurs die Reißleine gezogen hätten, könnten sich über einen Gewinn von 44 Prozent freuen.Vorerst ist die Thor Industries-Aktie jedoch nur ein Watchlist-Kandidat, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link