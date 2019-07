Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Thomas Cook Group plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) ist ein international tätiger Touristikkonzern. Die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft sind in die Divisionen UK und Irland, Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Gruppen-Fluggesellschaften gegliedert. Thomas Cook unterhält eine Flotte von mehr als 90 Flugzeugen und ist über ein Netzwerk von rund 3.400 Reiseshops in 19 Ländern weltweit präsent. (12.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thomas Cook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns Thomas Cook plc (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) unter die Lupe.Das seien keine guten Nachrichten für die TUI und ihre Anteilseigner: Der Rivale Thomas Cook habe sich erneut sehr zurückhaltend für den Geschäftsverlauf im laufenden Jahr geäußert. In den vergangenen Monaten sei TUI - obwohl weitaus besser und breiter aufgestellt als Thomas Cook - im Zuge derartiger Meldungen oft in Sippenhaft genommen worden.Doch heute könnte es anders sein. Denn es gebe auch eine Meldung von Thomas Cook, die vor allem den Gläubigern des hoch verschuldeten Touristikriesen Mut machen dürfte. Das Unternehmen stehe womöglich vor einem finanziellen Befreiungsschlag.Derzeit befinde sich der Reiseveranstalter in fortgeschrittenen Gesprächen mit seinem größten Anteilseigner, der chinesischen Fosun-Gruppe, über eine Kapitalspritze in Höhe von 750 Millionen Britischen Pfund (rund 834 Millionen Euro). Im Zuge dessen könnte Fosun die Kontrolle über das Reisegeschäft erlangen und eine Minderheitsbeteiligung am Fluggeschäft übernehmen.Das frische Geld solle Thomas Cook ausreichenden Spielraum für das Winterhalbjahr 2019/2020 liefern und Investitionen in das Geschäft ermöglichen. Mit den rund 750 Millionen Pfund sollten auch die Schulden der Briten signifikant reduziert werden. Ein Teil der Schulden solle dabei den Plänen zufolge auch in Eigenkapital gewandelt werden, was die Anteile der Aktionäre deutlich verwässern würde. Die Thomas Cook-Aktien hätten am Freitagmorgen zwischenzeitlich 40 Prozent an Wert verloren.Anleger sollten um die Aktie von Thomas Cook nach wie vor einen großen Bogen machen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2019)(Mit Material von dpa-AFX)