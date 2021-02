Tradegate-Aktienkurs Thermo Fisher-Aktie:

433,75 EUR +1,47% (02.02.2021, 14:48)



XETRA-Aktienkurs Thermo Fisher-Aktie:

431,50 EUR +0,64% (02.02.2021, 14:32)



NYSE-Aktienkurs Thermo Fisher-Aktie:

515,47 USD +1,13% (01.02.2021, 22:10)



ISIN Thermo Fisher-Aktie:

US8835561023



WKN Thermo Fisher-Aktie:

857209



Ticker-Symbol Deutschland Thermo Fisher-Aktie:

TN8



NYSE-Ticker-Symbol Thermo Fisher-Aktie:

TMO



Kurzprofil Thermo Fisher Scientific Inc.:



Thermo Fisher Scientific Inc., kurz auch Thermo Fisher (ISIN: US8835561023, WKN: 857209, Ticker-Symbol: TN8, NYSE-Symbol: TMO), ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Waltham, Massachusetts. Es beschreibt sich selbst als "der weltweit größte Lieferant für wissenschaftliche Anwendungen". (02.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Thermo Fisher-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologieunternehmens Thermo Fisher Scientific Inc. (ISIN: US8835561023, WKN: 857209, Ticker-Symbol: TN8, NYSE-Symbol: TMO) unter die Lupe.Der Spezialist für Messsysteme und Laborausstattung habe am Montag starke Zahlen vorgelegt. Der Jahresabschluss sei beeindruckend: 58 Prozent bereinigtes Gewinnwachstum und 26 Prozent Umsatzwachstum. Starker Treiber sei die Nachfrage nach allem, was für die Pandemiebewältigung nützlich sei, insbesondere die Laborausstattung. Die Thermo Fisher-Aktie habe nach der Veröffentlichung in der Spitze um 3,3 Prozent zugelegt.Obwohl Thermo Fisher mit 200 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung ein Schwergewicht im S&P 500 sei, hätten viele Anleger das Unternehmen nicht auf dem Radar. Einer der Gründe sei, dass Thermo Fisher hauptsächlich im B2B-Bereich tätig sei und seine Produkte unter verschiedenen Markennamen vertreibe. Der Kundenstamm umfasse diverse Branchen wie die Chemie-, Öl- und Pharma-Industrie aber auch Nahrungsmittelhersteller und Telekommunikationsanbieter würden dazu gehören.Aus technischer Sicht sei die Aktie mit ihrem langjährigen Aufwärtstrend auch in guter Verfassung. Anfang November 2020 habe der Titel ein neues Allzeithoch bei 532,50 Dollar eingestellt. Im Anschluss hätten die Kurse um fast 20 Prozent bis zu einem neuen Mehrmonatstief bei 435,77 Dollar konsolidiert. Die günstige Gelegenheit hätten Anleger genutzt und die Preise hätten sich rasch von diesem Preislevel erholt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Thermo Fisher-Aktie: