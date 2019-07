Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für digitale Werbetechnik The Trade Desk Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, Nasdaq Ticker-Symbol: TTD) unter die Lupe.Allein seit Jahresbeginn habe die Aktie von The Trade Desk über 120% zugelegt. Ein neuer Deal mit Amazon.com könnte den Trend nun weiter beschleunigen. Amazon.com habe in dieser Woche angekündigt, dass es bei seinen Amazon Publisher Services (APS) zukünftig mit The Trade Desk zusammenarbeiten werde. Die Partnerschaft ermögliche Werbeagenturen und Marken, die The Trade Desk nutzen würden, den Zugang zum über APS verfügbaren Anzeigenbestand, der aus Anzeigen für werbegestützte Inhalte auf dem Amazon Fire TV-Marktplatz bestehe.Die The Trade Desk-Aktie bleibe einer der Favoriten im Sektor. Zudem seien die Augen auf den 8. August gerichtet. Hier präsentiere der US-Konzern seine Quartalszahlen.Die Perspektiven für The Trade Desk seien hervorragend. Dabei dürfte der US-Konzern vom Deal mit Amazon.com nachhaltig profitieren. Sollten nun auch die Quartalszahlen wieder überzeugen können, werde sich der Aufwärtstrend der The Trade Desk-Aktie weiter beschleunigen. Das Papier sei ein klarer Kauf, so Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2019)Börsenplätze The Trade Desk-Aktie: