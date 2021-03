Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



15.03.2021



7,00 EUR 0,00% (15.03.2021, 16:34)



DE000A161NR7



A161NR



N4G



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (15.03.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Der Trend bei den operativen Kennzahlen von NAGA zeige weiter steil nach oben. Nachdem die Zahl der Neuanmeldungen auf der Plattform bereits im Januar mit 25,5 Tsd. in Relation zum Vorjahreswert (3,9 Tsd.) habe vervielfacht werden können, habe der Februar einen weiteren deutlichen Anstieg auf 37 Tsd. (Vorjahr: 4,6 Tsd.) gebracht. Der starke Kundenzuspruch zeige sich auch positiv in den Handelsaktivitäten. Die Zahl der Echtgeldtransaktionen habe sich im Januar auf 765 Tsd. (Vorjahr: 281 Tsd.) belaufen und im Februar die Marke von 1 Mio. (Vorjahr: 318 Tsd.) erreicht. Das Handelsvolumen habe sich infolgedessen mit 18,5 Mrd. Euro (+216 Prozent) bzw. mehr als 20 Mrd. Euro (+197 Prozent) ebenfalls weit über dem Niveau aus 2020 bewegt. Immer beliebter werde dabei die Option, die Handelsaktivitäten erfolgreicher Trader mit der Kopierfunktion nachzubilden. Die Zahl kopierter Trades habe im Februar mit 560 Tsd. um 75 Prozent über dem Januar und um 600 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.Die Wachstumsstrategie, die NAGA im letzten Jahr mit einer dynamischen internationalen Expansion eingeleitet habe, gehe damit voll auf - und werde weiter forciert. Den nötigen finanziellen Spielraum liefere nun eine Investorenvereinbarung mit dem US-Investor Yorkville, der sich bereit erklärt habe, in einem Zeitraum von drei Jahren unter bestimmten Bedingungen zinslose Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro zu zeichnen. Diese würden jeweils mit einem Discount von 5 Prozent zum Nominalwert emittiert und könnten mit einem Abschlag von 5 Prozent auf den Durchschnittskurs der fünf Tage vor der Ausübung gewandelt werden. Eine erste Tranche mit einer kumulierten Höhe von 8 Mio. Euro solle zeitnahausgegeben werden.Steffen sehe den Finanzierungsdeal trotz der damit einhergehenden Verwässerung positiv, denn der große Erfolg der Expansionsstrategie lege nahe, dass das Unternehmen zusätzliches Kapital sehr effektiv zur Wachstumsstimulierung einsetzen könne. Zwar gehe der Analyst davon aus, dass zunächst auch die Ausgaben für die Kundengewinnung steigen würden, doch perspektivisch verspreche die stark wachsende Nutzerbasis auch positive Impulse für die Marge. Als Reaktion auf die weitere Beschleunigung der Geschäftsentwicklung im Februar habe der Analyst seine Schätzungen sowohl für 2021 als auch für die Folgezeit weiter angehoben. Zusammen mit der unterstellten Verwässerung, dem Roll-over des Modells auf das neue Basisjahr 2021 und einer leichten Absenkung des Diskontierungszinses habe sich sein Kursziel von 7,30 auf 8,90 Euro erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link