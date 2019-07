Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



23.07.2019



DE000A161NR7



A161NR



N4G



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (23.07.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Die NAGA Group habe in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um eine breit aufgestellte Plattform zu entwickeln, die den Nutzern einen einfachen Zugang zu verschiedenen Segmenten der Finanzbranche über einen einzigen Account biete. Inzwischen seien die Entwicklungsarbeiten so weit fortgeschritten, dass das Angebot Lösungen für die Bereiche Trading, Anlage, Kryptowährungen, InGame-Items, Payment und Fortbildung umfasst.Der Ansatz, in zahlreichen Segmenten zugleich zu expandieren, habe sich aber als zu anspruchsvoll erwiesen und die Ressourcen der Gesellschaft überfordert. Zugleich habe der zwischenzeitliche starke Einbruch am Markt für Kryptowährungen für Gegenwind gesorgt. Letztlich habe daher die Wachstumsstrategie in der bisherigen Form nicht fortgesetzt werden können. Im laufenden Jahr werde das Unternehmen zunächst einmal grundlegend restrukturiert, um die Kostenbasis um 60 bis 70 Prozent unter das Niveau aus dem Jahr 2018 zu senken.Zugleich habe das Management aber eine neue Wachstumsstrategie entwickelt, um den Ausbau des Kundenbestands mithilfe von Partnern insbesondere in Märkten außerhalb von Europa zu forcieren. Im Zuge dessen solle das B2B-Geschäft ausgebaut werden, indem das Social-Investing-Netzwerk kleineren Anbietern aus der Branche (bspw. Tradern, Seminaranbietern) noch stärker als Präsentationsplattform angeboten werde.Insgesamt resultiere daraus ein fairer Wert von jetzt 1,80 Euro je Aktie (zuvor 2,10 Euro), der das hohe Aufwärtspotenzial zeige, wenn die neue Strategie Erfolg habe. Da deren Funktionsfähigkeit noch nachgewiesen werden muss - und erst dann positive Kursimpulse zu erwarten sind - bleibt das Urteil vorerst unverändert "hold", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 22.07.2019)