Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (09.11.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).NAGA habe für das erste Halbjahr mit einem Umsatzzuwachs um 79,7 Prozent auf 23,2 Mio. Euro und einem EBITDA von 3,0 Mio. Euro schon starke Zahlen geliefert - und diese mit den Q3-Resultaten noch deutlich getoppt. Zwischen Juli und September sei der Umsatz in Relation zum Vorjahr um 157 Prozent auf rund 18 Mio. Euro gesteigert worden, das EBITDA habe sich dabei sogar von 2 Mio. Euro auf 5,7 Mio. Euro fast verdreifacht.Das unterstreiche den Erfolg der internationalen Expansionsstrategie, die mit mehreren Wachstumsinitiativen weiter vorangetrieben werde. Zu diesen zähle das neue Angebot für den Aktienhandel in über 100 Ländern zu einer Flat-Fee von 0,99 Euro pro Trade ebenso wie die neue Lösung NAGA Pay, die innovative Zahlungsfunktionalitäten umfasse und zudem voll in die Social-Trading-Plattform von NAGA eingebunden sei. Im vierten Quartal werde zudem eine Handelsplattform für Non-Fungible-Token (NFT) folgen.Das Unternehmen erschließe sich so große neue Zielgruppen mit mutmaßlich geringeren Kundenakquisitionskosten und attraktiven Cross-Selling-Potenzialen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link