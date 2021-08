Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (09.08.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Bereits im Januar 2021 habe die The NAGA Group AG (kurz: NAGA) vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 publiziert. Am 26.07.2021 seien mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts die bereits bekannten Eckdaten bestätigt worden. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 24,35 Mio. Euro (VJ: 7,62 Mio. Euro) sei der Vorjahreswert mehr als verdreifacht worden. Mit der Fokussierung auf das Online-Brokerage sei das von hohen Volatilitäten und damit einer hohen Transaktionsaktivität geprägte Marktumfeld ein wichtiger Treiber für die Gesellschaft gewesen.Zudem seien die Marketingaktivitäten deutlich ausgeweitet worden, was zu einer gestiegenen Bekanntheit in einem ohnehin wachstumsstarken Markt geführt habe. Die Kundenanzahl habe sich auf 43.646 (VJ: 25.376) verbessert und das Handelsvolumen sei auf 120 Mrd. Euro (VJ: 41 Mrd. Euro) geklettert. Trotz ausgeweiteter Marketingaktivitäten habe sich das EBITDA auf 6,57 Mio. Euro (VJ: -9,17 Mio. Euro) verbessert und die NAGA habe erstmals einen positiven operativen Cashflow in Höhe von 3,68 Mio. Euro (VJ: -2,40 Mio. Euro) erreicht.Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes habe das NAGA-Management die ebenfalls Anfang 2021 kommunizierte Guidance für 2021 bestätigt. Bei einer erheblichen Umsatzsteigerung auf 50 bis 52 Mio. Euro solle ein EBITDA in einer Bandbreite von 13 bis 15 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Dass diese Guidance realistisch sei, würden die von der Gesellschaft veröffentlichten Zahlen des ersten Halbjahres 2021 belegen. Der Gesamtgruppen-Umsatz habe sich mit 24,5 Mio. Euro bereits nach sechs Monaten auf dem Niveau des vergangenen Gesamtjahres 2020 belaufen. Die stark gestiegene Anzahl der Transaktionen auf 4,8 Mio. (VJ: 2,7 Mio. Euro) und des gehandelten Volumens auf 132 Mrd. Euro (VJ: 50 Mrd. Euro) würden die Basis dafür bilden.Ein weiteres Produkt solle NAGA Pro sein, das sich gezielt an Nutzer wende, die eine eigene Tradingcommunity leiten würden. Diese "Influencer" könnten für zusätzliches Kundenwachstum, insbesondere bei der Copy-Trade-Funktion, sorgen. Die Finanzierung der Wachstumsziele sei mit dem Anfang 2021 geschlossenen Rahmenvertrag mit Yorkville Advisors in Höhe von 25 Mio. Euro sichergestellt.Gegenüber dem letzten Research (vom 13.01.2021) habe der Analyst seine Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr aufgrund der bisher sehr guten Entwicklung leicht angepasst. Er beziehe dabei erstmalig die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 in die konkrete Schätzperiode ein, was zusammen mit der neuen Kurszielbasis 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) den modelltechnischen Roll-Over-Effekt begründe.Das ermittelte Kursziel erhöht sich auf 9,10 Euro (bisher: 7,03 Euro) und Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt weiterhin das Rating "kaufen" für die The NAGA Group-Aktie. (Ausgabe vom 09.08.2021)