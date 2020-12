Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

2,80 EUR +3,70% (07.12.2020, 10:41)



Xetra-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

2,84 EUR +5,19% (07.12.2020, 10:02)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (07.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Bereits mit der Veröffentlichung der vorläufigen Halbjahreszahlen 2020 sei bekannt gewesen, dass die The NAGA Group AG (NAGA) den operativen Turn-Around geschafft habe. Nachdem im Vorjahr noch vergleichsweise geringe Umsätze und ein negatives Ergebnisniveau ausgewiesen worden seien, zeige der nun veröffentlichte Halbjahresbericht ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum auf. Insgesamt seien die Umsätze auf 11,67 Mio. EUR (VJ: 1,67 Mio. EUR) nahezu versiebenfacht worden und das EBITDA auf 3,87 Mio. EUR (VJ: -4,58 Mio. EUR) sei wieder deutlich im Plus gewesen. Dass trotz der erhöhten Vertriebsaktivitäten eine EBITDA-Marge in Höhe von 33,1% erreicht worden sei, sei hier besonders erwähnenswert. Einerseits werde damit die hohe Skalierbarkeit des auf den Bereich Online Brokerage fokussierten Hauptproduktes NAGA Trader ersichtlich. Andererseits habe die Gesellschaft in 2019 im Rahmen einer Restrukturierung die Kostenstrukturen erheblich und nachhaltig reduziert.Auch wenn die Volatilitäten und damit hohen Transaktionszahlen im Zuge der Covid-19-Pandemie zum Erfolg des NAGA Traders beigetragen hätten, der deutliche Anstieg der Neukundenanzahl auf 46.000 sei auch auf die forcierten und fokussierten Aktivitäten der Gesellschaft zurückzuführen gewesen. Es seien dabei über 26 Mio. EUR (VJ: 8,3 Mio. EUR) an Neueinzahlungen getätigt worden und das über den NAGA Trader abgebildete Handelsvolumen habe sich signifikant auf rund 50 Mrd. EUR erhöht (VJ: 16,5 Mrd. EUR).Die im ersten Halbjahr gezeigte Dynamik habe sich im dritten Quartal 2020 fortgesetzt. Trotz einer Beruhigung an den Kapitalmärkten seien im Sommerquartal Umsatzerlöse in Höhe von 7,1 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 1,9 Mio. EUR (EBIDTA-Marge: 26,8%) erreicht worden. Nach neun Monaten 2020 würden sich damit die Umsätze auf 18,7 Mio. EUR und das EBITDA auf 5,8 Mio. EUR summieren. Das NAGA-Management habe kürzlich nochmals die im Juli 2020 publizierten Prognosen bestätigt, wonach auf Gesamtjahresbasis Umsatzerlöse zwischen 22 und 24 Mio. EUR und ein EBITDA zwischen 5,5 und 6,0 Mio. EUR erreicht werden sollten. Würden dem die nach neun Monaten erreichten Werte gegenübergestellt, so werde es ersichtlich, dass diese Prognosen gut zu erreichen sein dürften. Zumal das laufende vierte Quartal angesichts unterschiedlicher Faktoren (US-Präsidentenwahl; zweite Covid-19-Welle) wieder von steigenden Transaktionszahlen geprägt sei.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, das Rating "kaufen". Im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst ein neues Kursziel in Höhe von 4,30 EUR (bisher: 3,75 EUR) je Aktie ermittelt. (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link