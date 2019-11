Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (18.11.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).NAGA vollziehe im laufenden Jahr eine deutliche Kurskorrektur in Form einer Fokussierung auf das Kernangebot, die App NAGA Trader und das Brokerage. Damit reagiere das Unternehmen auf die klaren Defizite in der Produktqualität und der Vermarktung, die sich aus dem zuvor sehr breiten Produktangebot ergeben hätten. Auch hätten im Zuge der Refokussierung die Organisation verschlankt und die Kostenbasis deutlich gesenkt werden können.Unter dem Motto "NAGA 2.0" werde nun die Expansion im südostasiatischen Raum forciert. Diese sei erfolgreich angelaufen und dürfte zusätzlich von der künftig noch engeren Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern FOSUN profitieren, der eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 5 Mio. Euro bereitstelle und seinen Anteil an NAGA auf mehr als 50 Prozent ausbaue.Vor diesem Hintergrund gehe Steffen davon aus, dass die Gesellschaft mit den schwachen Zahlen des ersten Halbjahres die Talsohle durchschritten habe und künftig deutlich wachsen werde. In Verbindung mit den durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen sollte das schon 2020 eine deutliche Ergebnisverbesserung ermöglichen.Wie bislang lautet unser Urteil aber weiterhin "hold", bis sich der Erfolg der neuen Wachstumsstrategie deutlicher in den Geschäftszahlen niederschlägt, so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 18.11.2019)