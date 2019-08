Börsenplätze The NAGA Group-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs The NAGA Group-Aktie:

0,93 EUR +1,53% (29.08.2019, 11:00)



ISIN The NAGA Group-Aktie:

DE000A161NR7



WKN The NAGA Group-Aktie:

A161NR



Ticker-Symbol The NAGA Group-Aktie:

N4G



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (29.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G).Nachdem NAGA das Geschäftsmodell neu justiert und eine Konzentration auf die Kernangebote eingeleitet habe, erhalte das Unternehmen nun vom Großaktionär FOSUN eine umfangreiche Wachstumsfinanzierung. Das chinesische Konglomerat werde 5 Mio. Euro bereitstellen, 60 Prozent davon als Gesellschafterdarlehen und die übrigen 2 Mio. Euro mit der Zeichnung einer Wandelanleihe. Die Bedingungen für die Emission der Anleihe mit Bezugsrechtsausschluss würden aus einem HV-Beschluss aus 2017 resultieren, der Wandlungspreis werde mindestens 80 Prozent des Börsenkurses zum Zeitpunkt der Ausgabe betragen und dürfe 1,00 Euro je Aktie nicht unterschreiten. Zugleich sei bekannt gegeben worden, dass FOSUN weitere 17,2 Prozent der Anteile von anderen Investoren erwerbe und danach direkt und indirekt die Mehrheit an NAGA halten werde. Auch das Führungsteam könnte mit einem solchen Schritt seinen Anteil an der Gesellschaft noch weiter ausbauen. Damit verbunden sein werde eine neue umfangreiche Halte- und Stimmrechtsvereinbarung für einen Zeitraum von drei Jahren, der sich voraussichtlich Aktionäre mit einem Anteil von knapp 90 Prozent anschließen würden.Die gesamte Transaktion unterliege verschiedenen aufschiebenden Bedingungen und solle bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Der Analyt werte die Vereinbarung als großen Vertrauensbeweis für das Management und das Geschäftsmodell. Mit der Wachstumsfinanzierung erhöhe sich die Chance, dass das Unternehmen die sich bietenden Expansionsmöglichkeiten auch nutzen könne. Der Analyst habe in seiner letzten Einschätzung auf das hohe Potenzial hingewiesen und daraus ein Kursziel von 1,80 Euro (unverändert) abgeleitet. Unter Berücksichtigung der Verwässerung durch die Wandelanleihe habe sich dies bei ansonsten unveränderten Schätzungen auf 1,70 Euro reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link