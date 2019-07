Börsenplätze Texas Instruments-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

115,92 EUR +0,07% (25.07.2019, 08:44)



Nasdaq-Aktienkurs Texas Instruments-Aktie:

129,00 USD +7,44% (24.07.2019, 22:15)



ISIN Texas Instruments-Aktie:

US8825081040



WKN Texas Instruments-Aktie:

852654



Ticker-Symbol Texas Instruments-Aktie Deutschland:

TII



Nasdaq Ticker-Symbol Texas Instruments-Aktie:

TXN



Kurzprofil Texas Instruments:



Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) ist ein weltweit führender Chip-Hersteller. Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Signalprozessoren und analoge Technologien. Das Portfolio besteht aus mehreren zehntausend unterschiedlichen Halbleiterprodukten. Das Unternehmen verkauft sowohl vorgefertigte als auch maßgeschneiderte Produkte. Letztere sind nach speziellen Kundenwünschen gefertigt und werden für gewöhnlich direkt an den Kunden verkauft. TI Analog-Chips werden in einer Vielzahl von elektronischen Geräten eingesetzt, deren Palette von tragbaren Ultraschallgeräten bis hin zu Settop-Boxen reicht, von eBooks bis Computerservern, und von der Robotik bis zu LED-Straßenleuchten. (25.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Texas Instruments: Vielversprechende Aussichten - ChartanalyseWertpapiere des US-Chipherstellers Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) führen mit Abstand die NASDAQ 100 Gewinnerliste an, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern habe nämlich starke Quartalszahlen vorgelegt und stimme Anleger im weiteren Verlauf optimistisch für die Zukunft - trotz Handelsstreits zwischen den USA und China.Im zweiten Quartal habe Texas Instruments beim Gewinn je Anteilsscheineinen einen Zuwachs auf 1,36 US-Dollar verzeichnen können und liege damit gut vier US-Cent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen selbst habe nur 1,12 bis 1,32 US-Dollar in Aussicht gestellt. Der Umsatz präsentiere sich merklich schwächer, dieser sei um 9,5 Prozent auf 3,67 Mrd. US-Dollar gefallen. Damit dämpfe der US-Chipkonzern Befürchtungen, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China die US-Wirtschaft abwürge. Für das dritte Quartal rechne der Konzern beim Gewinn pro Aktie jetzt mit 1,31 bis 1,53 US-Dollar. Analysten hätten hier im Schnitt mit nur 1,37 US-Dollar gerechnet. Beim Umsatz erwarte Texas Instruments 3,65 bis 3,95 Mrd. US-Dollar, Analysten hätten nur mit 3,84 Mrd. US-Dollar kalkuliert.Aus technischer Sicht sei den Bullen unter den Marktteilnehmern mit dem heutigen Kurssprung über 120 US-Dollar ein wahres Meisterstück gelungen. Seit Anfang 2018 habe sich die Aktie von Texas Instruments nämlich in einer breiten Seitwärtsphase zwischen 87,70 und grob 120 US-Dollar aufgehalten. Mit dem heutigen Kursschub sei es gelungen über die obere Hürde und Nackenlinie anzusteigen und zudem eine seit Anfang letzten Jahres im Aufbau befindliche inverse SKS-Formation regelkonform aufzulösen. Zwar müsse der heutige Kursanstieg noch mit einem nachhaltigen Wochenschlusskurs bestätigt werden, für die nächsten Monate dürften Bullen aber den Grundstein für eine weitere Rallye gelegt haben.Rücksetzer unter 115 US-Dollar sollten jedoch tunlichst vermieden werden, in diesem Fall würde nämlich ein direkter Abschlag auf 110 bzw. gleich auf den EMA 50 auf Wochenbasis bei aktuell 108,33 US-Dollar drohen. Damit würde sich der heutige Vorstoß über 120 US-Dollar als klares Fehlsignal entpuppen und auf mittelfristiger Ebene Verlust sogar auf 101,57 US-Dollar hervorrufen können.Aufgrund der zu Mittwoch gerissenen Kurslücke bei Texas Instruments müssten in den kommenden Wochen zwangsläufig rückläufige Notierungen einkalkuliert werden. Das rechnerische Ziel der inversen SKS-Formation liege bei 152 US-Dollar und könne über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Eins Stopp sollte aber noch etwas tiefer als 117,50 US-Dollar angesetzt werden. Beim Anlagehorizont sollten sich Investoren aber etwas mehr Zeit nehmen, einige Monate sollten schon einkalkuliert werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link