Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) zu verkaufen.Der Fusionsvorschlag von FIAT Chrysler in der letzten Woche sei einerseits überraschend gekommen, andererseits hätten die Italiener in den vergangenen Jahren kaum einen Automobil-Konzern bei der Suche nach Kooperationen, Allianzen oder einem Fusionspartner ausgelassen. Mit Blick auf die hohen Investitionskosten für Zukunftstechnologien mache eine Fusion durchaus Sinn.Reine Größe eines Automobil-Konzerns müsse kein Erfolgskriterium sein, wie die Insolvenz von General Motors im Jahr 2009 zeigt. Das Marken-Konglomerat sei kaum mehr beherrschbar gewesen. Auch zukünftig würden kleinere Nischenplayer oder Premiumhersteller allein überlebensfähig sein, wobei Produkt-Kooperationen mit anderen Herstellern helfen könnten. Auch Newcomer wie Tesla hätten aufgrund technologischer Veränderungen hin zur Elektromobilität berechtigte Chancen, ernstzunehmende Markteilnehmer zu werden - möglicherweise unter Einbindung eines etablierten Partners. Tech-Unternehmen könnten die etablierten Hersteller zudem beim Autonomen Fahren stark unter Druck setzen.Eine Fusion zwischen FIAT Chrysler und Renault würde einen neuen Weltmarktführer mit mehr als 15 Mio. verkauften Autos (incl. Nissan und Mitsubishi) pro Jahr schaffen und auch andere Konzerne animieren, über Fusionen nachzudenken. Angesichts der hohen Investitionskosten für Zukunftstechnologien mache eine Fusion oder eine enge Kooperation der beiden Automobil-Hersteller durchaus Sinn. Allerdings sei Größe nicht alles, Konglomerate seien oft nur noch schwer zu kontrollieren. Aber die etablierten Automobil-Hersteller sähen sich nicht zuletzt aufgrund neuer Marktteilnehmer wie Waymo, Tesla, Byton, NIO, Geely oder auch Uber zunehmend unter Druck gesetzt und würden versuchen darauf zu reagieren.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft den Automobilsektor weiterhin mit "neutral" ein und bewertet die Tesla-Aktie mit dem Rating "verkaufen". (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Tesla Inc.": Keine vorhanden.