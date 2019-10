Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

256,95 USD -1,92% (18.10.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Piper Jaffray habe das Kursziel für die Tesla-Aktie von 386 auf 372 USD gesenkt. Die Kaufempfehlung behalte das Finanzunternehmen aber bei. Begründet worden sei die Anpassung mit gesunkenem Optimismus bezüglich der Kurzfristschätzungen. Die Annahmen für den Gewinn pro Aktie lägen allerdings weiterhin über dem Analystenkonsens. Piper Jaffray rechne für das laufende Jahr mit 2,94 USD Verlust je Aktie (vorher: 1,49 USD) und 2020 mit 10,38 USD Gewinn je Aktie (vorher: 11,69 USD).Ein Elon Musk, der nicht twittere, sei aus Anlegersicht grundsätzlich positiv zu werten. Charttechnisch betrachtet sehe Tesla wieder besser aus, falls sich der Kurs über der 200-Tage-Linie behaupten könne und es sich nicht um einen Fehlausbruch handele. Die große (kursentscheidende) Frage bleibe mittel- und langfristig jedoch, ob Musk mit Tesla fundamental überzeugende Ergebnisse liefern könne. Das sei weiterhin Glaubenssache. "Der Aktionär" habe die Tesla-Aktie in der laufenden Korrektur zum Kauf empfohlen. Investierte Anleger sollten dabei bleiben, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:232,10 EUR -1,15% (18.10.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:230,30 EUR -2,21% (18.10.2019, 22:26)