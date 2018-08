ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.08.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Während die Umsatz- und Cashflow-Entwicklung in Q2 besser als erwartet ausgefallen sei, seien die Ergebniszahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Absatz-Guidance (2018) für die Modelle X und S sei ebenso wie das Produktionsziel für Ende August 2018 (6.000 Model 3 pro Woche) bestätigt worden. Das Unternehmen verzichte jedoch nun darauf, einen Zeitpunkt zu nennen, wann die Model 3-Produktion 10.000 Stück pro Woche erreiche. Es habe wiederholt, dass in Q3 und Q4 Gewinne (GAAP) erzielt werden sollten. Der Analyst sei diesbezüglich skeptisch (er erwarte leichte Verluste).Es seien unverkennbar spürbare Fortschritte beim größten Problem des Unternehmens (Model 3-Produktion) zu erkennen. Jedoch würden Fragen bezüglich der mittelfristigen Margenentwicklung (höherer Anteil des Model 3 und neue Modelle der Konkurrenten vs. Fixkostendegression) sowie der Finanzierung der Erweiterungsinvestitionen offen bleiben. Ferner sei der Analyst weiterhin skeptisch, dass sich Tesla erfolgreich in China (Leitmarkt der E-Mobilität) etablieren könne. Er habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2018e: -9,30 (alt: -9,44) USD; EPS 2019e: -0,21 (alt: -0,61) USD). Das Chance/Risiko-Profil des Wertpapiers sehe er auf dem aktuellen Kursniveau (am 02.08.: +16%) weiterhin kritisch.Daher lautet unser Votum für die Tesla-Aktie weiterhin "verkaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 270,00 auf 288,00 USD erhöht worden. (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:302,99 Euro +6,50% (03.08.2018, 16:43)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:301,86 Euro +0,08% (03.08.2018, 16:58)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 351,3875 +0,53% (03.08.2018, 16:44)