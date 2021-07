ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (12.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die letzten Zahlen des US-Konzerns seien gut gewesen, keine Frage, jedoch hätten sie der Tesla-Aktie keine neuen Impulse verleihen können. 201.250 ausgelieferte Fahrzeuge im zweiten Quartal hätten zwar einen neuen Rekord bedeutet, jedoch hätten Analysten im Vorfeld etwas mehr erwartet. Dennoch hätten sich in den letzten Tagen wieder die Kaufempfehlungen für die Tesla-Aktie gemehrt.Auch Adam Jonas von Morgan Stanley gehöre zu den Analysten, die der Tesla-Aktie noch deutliches Potenzial zutrauen würden. Er habe jedoch in einem Interview auf CNBC "Squawk on the Street" auch vor zu großer Euphorie gewarnt. "Verlassen Sie sich nicht auf China," sage Jonas. Soll heißen: Er gehe nicht davon aus, dass Tesla auf die Schnelle in China einen Marktanteil von 50% haben werde, wie z.B. viele andere Experten erwarten würden.Dennoch bleibe Jonas grundsätzlich positiv, was die weitere Entwicklung von Tesla betreffe. Er sehe für Tesla Potenzial bis 900 USD. Diese Aktie tanze aber seit wenigen Tagen knapp oberhalb der 50- sowie der 200-Tage-Linie, die bei 629 USD bzw. 630 USD verlaufen. Entwarnung wäre aus technischer Sicht gegeben, sobald die Tesla-Aktie den Sprung über die 100-Tage-Linie bei 659 USD schaffe, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:568,10 EUR +2,75% (12.07.2021, 15:43)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:559,60 EUR +1,82% (12.07.2021, 15:14)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:663,97 USD +1,07% (09.07.2021, 15:30)