Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

200,05 Euro -2,58% (26.07.2019, 16:19)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 222,44 -2,79% (26.07.2019, 16:19)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.07.2019/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Jed Dorsheimer von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Jed Dorsheimer von Canaccord Genuity die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zum Kauf.Tesla Inc. erzielt nach Ansicht der Analysten von Canaccord Genuity an verschiedenen Fronten Fortschritte. Die Quartalszahlen seien im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprechend ausgefallen.Skeptiker würden sich wahrscheinlich auf die höheren Verluste stürzen. Analyst Jed Dorsheimer weist dagegen darauf hin, dass der Free Cash flow Tesla etwas Zeit verschaffe, um in die Profitabilitätserwartungen hineinzuwachsen.Der Rückzug von Co-Gründer JB Straubel rufe die Sorge hervor, dass die Personalrochaden beim Unternehmen weitergehen könnten.Das Kursziel für die Tesla-Aktie sei von 394,00 auf 350,00 USD reduziert worden. Die Schlüsselbotschaft des Quartalsberichts sei aber das sich selbsttragende Wachstum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:200,35 Euro -1,64 (26.07.2019, 16:06)