Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

968,20 EUR +5,30% (28.03.2022, 16:20)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

971,70 EUR +6,57% (28.03.2022, 16:04)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.063,92 USD +5,27% (28.03.2022, 16:06)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.03.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla setzt Produktion in Shanghai aus - AktiennewsDer US-Technologieriese und Elektroautohersteller Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat die Aussetzung der Produktion in Shanghai in einer der größten Fabriken des Unternehmens aufgrund von COVID-19-Beschränkungen angekündigt, so die Experten von XTB.Tesla habe sich zurückhaltend über die Aussetzung der Produktion geäußert und erklärt, dass die radikalen Maßnahmen, die Shanghai zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie ergriffen habe, angemessen seien. Es sei noch nicht sicher, ob die Schließung des Werks auch über Montag hinaus andauern werde.- Das Werk in Shanghai beliefere den chinesischen Markt mit Fahrzeugen und sei ein strategisches Drehkreuz für den Export nach Japan und Deutschland;- Im Februar 2022 habe das Werk 56.515 Fahrzeuge produziert, von denen 33.315 für den Export bestimmt gewesen seien, wie die China Passenger Car Association mitgeteilt habe. Das bedeute, dass mehr als 2.000 Autos pro Tag produziert würden;- Elon Musk habe berichtet, dass er sich erneut mit dem COVID-19-Virus infiziert habe; es gebe jedoch keine erkennbaren Symptome einer Infektion.Aus einem Dokument der US-Börsenaufsicht SEC gehe hervor, dass Tesla auf seiner bevorstehenden Aktionärsversammlung über eine Erhöhung der Anzahl der genehmigten Aktien des Stammkapitals abstimmen wolle; der Aktiensplit werde voraussichtlich in Form einer Dividende erfolgen. Der letzte Aktiensplit des Unternehmens habe am 31. August 2020 stattgefunden. Damals habe das Verhältnis 5:1 betragen.Börsenplätze Tesla-Aktie: