Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 353,61 +1,05% (13.11.2019, 17:05)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.11.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Adam Jonas, Analyst von Morgan Stanley, rät laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Arbeitskosten in China könnten bei Tesla Inc. nur ein Zehntel vom Niveau in Kalifornien betragen, so die Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley. Nicht alle Anleger dürften sich des Umstands voll bewusst sein, dass Tesla mit der Präsenz in China gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlage. Zum einen repräsentiere China den weltweit größten Markt für Elektroautos und zum anderen sei auch der Luxusautomarkt nirgendwo sonst so groß.Im China könnte Tesla im Auto-Segment Bruttomargen zwischen 30 und 35% erwirtschaften. Die Shanghai-Gigafactory habe das Potenzial weltweit zu den profitableren Autofabriken zu zählen, so der Analyst Adam Jonas.Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "equal-weight" sowie das Kursziel von 250,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:321,95 Euro +2,08% (13.11.2019, 16:45)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:320,70 Euro +0,91% (13.11.2019, 17:02)