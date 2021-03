Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

580,10 EUR +0,03% (15.03.2021, 14:52)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

577,90 EUR +1,47% (15.03.2021, 14:39)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

689,06 USD -0,67% (15.03.2021, 14:39)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im Februar habe Elon Musk einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt, als sich der Elektroautobauer Tesla für digitale Währungen geöffnet habe und damit den Bitcoin-Kurs nach oben habe schnellen lassen. Tesla wolle schon in naher Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren. Schöner Nebeneffekt: Tesla profitiere massiv vom Anstieg des Bitcoin.Der Grund: Tesla habe rund 1,5 Milliarden Dollar in die Digitalwährung Bitcoin investiert. Ein Schritt, der Tesla derzeit von anderen Herstellern von Elektrofahrzeugen abhebe.Wedbush-Analyst Dan Ives habe in einem Interview mit CNBC gesagt, dass der Bitcoin Tesla jetzt "ein bisschen an die Hüfte gebunden ist, aber das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache"."Ich denke, es ist ein zweischneidiges Schwert", so Ives in Bezug auf die Investition. "Ich glaube immer noch, dass es ein kluger strategischer Schachzug für Tesla ist, in den Bitcoin zu gehen ... Sie haben mehr aus Bitcoin gemacht, als sie aus dem Verkauf von EV-Autos im letzten Jahr gemacht haben."Analyst Ives schätze, dass Tesla bereits über eine Milliarde Dollar mehr aus seiner Investition in die Kryptowährung gemacht habe.Tesla sei der Trendsetter in Sachen E-Mobility, Software und Autonomes Fahren. Mit der Investition in die Kryptowährung Bitcoin habe Tesla einmal mehr seinen Status als First Mover unter Beweis gestellt.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: