NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

589,74 USD +3,16% (14.05.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns sei im Zuge der schwachen Technologie-Aktien in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten. Hinzu komme, dass Tesla im April mit 25.845 Stück 27% weniger Autos aus chinesischer Produktion als im März ausgeliefert habe, das hätten die von der China Passenger Car Association veröffentlichten Zahlen gezeigt.Teslas Verkaufsrückgang komme etwas überraschend. Allen voran deshalb, weil der Rückgang der Verkäufe von Elektro- und Hybridautos in China gegenüber dem Vormonat bei nur 12% gelegen habe. Gut möglich, dass Teslas Image aufgrund der verstärkten Prüfung durch die Regulierungsbehörden in China zuletzt etwas gelitten und die Verkäufe belastet habe.Natürlich bleibe Tesla der First Mover im Bereich Elektromobilität, Software und autonomes fahren. Die Konkurrenz komme aber näher. Volkswagen komme ausgestattet mit einem riesigen Budget in i.H.v. 72 Mrd. Euro Schritt für Schritt näher. Auch Nio, Xpeng oder AIways würden mit durchdachten, innovativen Konzepten ihrer Elektroautos punkten.Demnach sei der Börsenwert von über 570 Mrd. Euro für Tesla nach wie vor mehr extrem sportlich. Aus technischer sei die Aktie in den letzten Wochen bis an die Unterstützung bei 585 USD zurückgefallen. Knapp darunter verlaufe die wichtige 200-Tage-Linie. In diesem Bereich sollte sich die Tesla-Aktie in den nächsten Tagen einpendeln, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:485,35 EUR -0,11% (17.05.2021, 09:53)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:486,75 EUR +0,61% (17.05.2021, 09:38)