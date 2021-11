Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

962,20 EUR +3,21% (17.11.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

971,70 EUR +5,29% (17.11.2021, 17:42)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.089,01 USD +3,25% (17.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anders als zu Wochenbeginn sei es Tesla, das die Fahnen der Elektroautoindustrie hochhalte. Während Rivian 15 Prozent abgebe und Lucid Motors ( ISIN US5494981039 WKN A3CVXG ) 6 Prozent verliere, steige der Branchenprimus um knapp vier Prozent auf rund 1.094 Dollar. Im Tagesverlauf habe die Aktie einen Widerstand schon mal getestet.Auf Basis der Fibonacci-Theorie liege das 50%-Retracement der Abwärtsbewegung vom 4. November bis 15. November bei zufällig 1.111 Dollar. Diese Marke habe Tesla im Tagesverlauf schon überschritten, sei aber mit der Konkurrenz wieder abverkauft worden.Sollte der EV-Hersteller die Schnapszahl überbieten, würde bei 1.133 Dollar, dem Tief vom 8. November, die nächste Hürde warten. Das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 1.142 Dollar markiere die nächste Haltezone. Das Rekordhoch hattbe Tesla am 4. November bei 1.243 Dollar markiert.Tesla habe sich von dem Schrecken, dass Musk viele Aktien verkaufe, erholt. Die Gefahr eines Bruchs der 1.000-Dollar-Marke scheine auch gebannt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: