NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

701,98 USD +3,69% (12.04.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Broker Canaccord habe das Kursziel für die Tesla-Aktie massiv erhöht. Analyst Jed Dorsheimer sehe für die Aktie des Elektroauto-Pioniers Potenzial bis 1.071 Dollar. Bislang habe Dorsheimer den Titel bei 419 Dollar fair bewertet gesehen. Dorsheimer sehe zwei Kurstreiber: Einerseits das Batteriegeschäft, andererseits gehe der Analyst davon aus, dass Tesla eine "Apple-ähnliche" Marke und ein Ökosystem von Energieprodukten aufbaue. Das Kursziel habe Canaccord-Analyst Dorsheimer deshalb von 419 Dollar auf 1.071 Dollar angehoben.Auch Morgan Stanley setze weiter auf Tesla. Die von der US-Regierung vorgeschlagenen Investitionen in die Infrastruktur für E-Autos in Höhe von 174 Milliarden Dollar sollten den Wettbewerbsvorteil von Tesla noch verstärken. Ein Gesetzentwurf, der Kaufanreize und die Entwicklung von Ladeinfrastruktur und Netzverbesserungen vorsehe, würde Tesla zugutekommen, das im Vergleich zu den meisten Herstellern ein höheres Volumen an EV-Produkten in der Pipeline habe, so Analyst Adam Jonas vor wenigen Tagen.Fakt sei: Mit einem Börsenwert von über 550 Milliarden Euro sei Tesla überaus sportlich bewertet. Zum Vergleich Volkswagen bringe derzeit "nur" rund 150 Milliarden Euro auf die Börsenwaage.Dennoch: Die Tesla-Aktie habe sich zuletzt wieder deutlich erholt. E-Mobility, Software, Autonomes Fahren - Tesla bleibe der First Mover und Taktgeber der Branche. Die Investition in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung Bitcoin zeige einmal mehr den Mut von CEO Elon Musk, neue Wege zu gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:594,60 EUR +0,93% (13.04.2021, 11:46)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:594,30 EUR +1,61% (13.04.2021, 11:32)