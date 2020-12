XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ab heute sei die Aktie von Tesla im S&P 500 gelistet. Ein weiterer historischer Meilenstein für den jungen Elektroautobauer - auch wenn der erste Handelstag etwas holprig verlaufen sei.Über 700 Prozent sei die Aktie von Tesla allein in diesem Jahr gestiegen und komme damit auf eine Marktkapitalisierung von aktuell 625 Milliarden Dollar. Das mache Tesla zum sechstgrößten börsennotierten US-Unternehmen. Im S&P 500, für den die Marktkapitalisierung des Streubesitzes entscheidend sei, reiche das für eine Gewichtung der Tesla-Aktie von 1,69 Prozent.Am Freitag vor der Aufnahme sei die Tesla-Aktie knapp sechs Prozent auf ein neues Allzeithoch geschossen. Insbesondere Institutionelle und Fonds, welche den S&P 500 physisch nachbilden würden, hätten bei dem Papier zugegriffen und dafür gesorgt, dass das Handelsvolumen stark zugelegt habe und rund 200 Millionen Tesla-Papiere den Besitzer gewechselt hätten.Am Montag heiße es dagegen durchatmen - die Tesla-Aktie verliere im schwachen Gesamtmarkt rund fünf Prozent und falle in den Bereich der horizontalen Unterstützung auf 658 Dollar zurück. Laut Händlern sei der Grund für die Schwäche womöglich der Umstand, dass auch Spekulanten am Freitag auf die anziehende Nachfrage der Indexmanager mitgewettet hätten. Diese könnten jedoch heute ihre Position wieder schließen.Die Tesla-Aktie sei nach dem steilen Anstieg massiv überhitzt und ein 21er KGV von 180 spreche für sich - etwas Abkühlung sollte Anleger nicht verwundern. Charttechnisches Ziel nach oben sei das 361%-Fibonacci-Retracement bei rund 815 Dollar. Auffangmarke wären die horizontalen Unterstützungen bei 655 und 565 Dollar. Investierte und Neueinsteiger würden abwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link