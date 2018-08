ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Colin Rusch vom Investmenthaus Oppenheimer in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Bruttomargen-Performance bei Tesla Inc. werde den Aktienkurs auf Sicht der nächsten zwölf Monate beflügeln, so die Einschätzung der Analysten von Oppenheimer.Mit einem höheren Volumen und geringeren Ausgaben habe Tesla einen entscheidenden Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte erreicht. Trotz des jüngsten Preisdrucks würden die durchschnittlichen Verkaufspreise von Model S und X auf einem vergleichsweise erhöhten Niveau bleiben. Analyst Colin Rusch wäre nach eigener Aussage nicht überrascht, wenn sich dieses Szenario auch beim Model 3 wiederholen würde.Die Aktienanalysten von Oppenheimer stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel von "perform" auf "outperform" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 385,00 USD.