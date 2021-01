NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.01.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie habe der US-Elektroautokonzern Tesla zum Jahresende 2020 sein sechstes Quartal in Folge mit einem Gewinn abschließen können und damit in 2020 auch den ersten Gewinn in einem kompletten Kalenderjahrzustande gebracht. Nach Börsenschluss am 27.1. habe der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Konzern einen Überschuss von USD 903 Mio. (exkl. Aktienbasierter Vergütungen an die Geschäftsführung) gemeldet, was mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahresquartal (USD 386 Mio.) entspreche.Aber selbst dieser Wert habe die Analystenerwartungen enttäuscht, die im Schnitt bei USD 1,08 Mrd. gelegen hätten. Auch Teslas am Finanzmarkt stark beachtete Gewinnspanne habe sich zuletzt wieder deutlich verschlechtert, was die Hoffnung auf dauerhafte Profitabilität dämpfe. Einzig der Umsatz in Höhe von USD 10,7 Mrd. habe die Analystenerwartungen (USD 10,4 Mrd.) zu übertreffen vermocht.Die Aktionäre hätten sich jedoch nicht nur an den verfehlten Erwartungen zum Überschuss gestört; auch die Tatsache, dass weder ein detaillierter Ausblick noch ein konkretisiertes Auslieferungsziel gegeben worden sei, sei sauer aufgestoßen. Die Tesla-Aktie, die schon im insgesamt schwachen Börsenhandel am Mittwoch gut zwei Prozent an Wert eingebüßt habe, habe in Folge der Quartalszahlenpräsentation nachbörslich weitere vier bis fünf Prozent verloren.Um dies aber wieder etwas "einzuordnen": In den vergangenen zwölf Monaten sei der Aktienkurs des Elektroauto-Pioniers um nahezu 700% angestiegen. Insofern könne der aktuelle Rückschlag nach etwas enttäuschenden Quartalszahlen an einem auch insgesamt sehr schwachen Börsenhandelstag als Tröpferl auf den heißen Stein gesehen werden. Die Tesla Fan-Community werde sich davon ebenso wenig beeindrucken lassen wie von den unzähligen Rückschlägen, die der Konzern in den letzten Jahren immer wieder habe vermelden müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link