Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 232,07 -0,41% (04.10.2019, 14:11, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Analystin Laura Martin von Needham & Co:Analystin Laura Martin von Needham & Co äußert im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Q3-Auslieferungszahlen von Tesla Inc. seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im vierten Quartal müsse das Unternehmen nun rund 105.000 Autos ausliefern um noch das untere Ende der eigenen Planungen für 2019 von 360.000 bis 400.000 Einheiten zu erreichen. Der Auftragsbestand sei zwar gestiegen. Das Erfüllen der Planungen halten die Analysten von Needham & Co dennoch für unwahrscheinlich, da dafür ein bedeutendes sequenzielles Wachstum bei Model S und X erforderlich sei.Die Aspekte Profitabilität und Margen würden wegen sinkender Model S- und X-Verkäufe weiterhin für die größten Bedenken sorgen. Zudem komme es beim Model 3 zu einer ungünstigen Verschiebung im Mix. Eine zusätzliche Belastung sieht die Analystin Laura Martin in dem intensiver werdenden Preiswettbewerb.Die Aktienanalysten von Needham & Co stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "underperform" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:211,40 Euro -3,51% (04.10.2019, 13:48)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:210,85 Euro +0,43% (04.10.2019, 14:02)